DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2022-2023 usai Cristiano Ronaldo cetak quattrick menarik dikulik. Nama Ronaldo sendiri kini masuk di daftar 10 besar!

Ya, Ronaldo baru saja tampil fantastis kala membela Al Nassr dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Tepatnya, dia melakukan hal itu di laga Al Wehda vs Al Nassr.

Bermain di King Abdul Aziz Stadium, Makkah, Arab Saudi, pada Jumat (10/2/2023) dini hari WIB, Cristiano Ronaldo sukses mencetak quattrick alias 4 gol! Pesta golnya dimulai pada menit ke-21. Kemudian, jelang akhir babak pertama, dia menggandakan keunggulan Al Nassr menjadi 2-0.

Kinerja ciamik pemain berjuluk CR7 ini pun berlanjut ke babak kedua. Di menit ke-53, dia mencetak gol ketiganya lewat tendangan penalti. Kemudian, dia menyempurnakan penampilannya dengan mencetak gol pada menit ke-61.

Penampilan sempurna Ronaldo ini pun tampak membuat rivalnya, Al Wehda, tak berkutik. Terbukti, mereka tak bisa membalas satu pun gol sehingga Al Nassr menang telak 4-0.

Berkat pesta gol ini, Cristiano Ronaldo langsung merangsek bersaing di daftar top skor Liga Arab Saudi 2022-2023. Dia total sudah mengoleksi 5 gol sejauh ini.

Satu gol lain Ronaldo tercipta di laga Al Nassr kontra Al Fateh. Kala itu, dia mencatatkan satu gol sehingga membawa Al Nassr terhindar dari kekalahan karena kedudukan menjadi 2-2.

Dengan catatan gol itu, Ronaldo duduk di urutan ke-9 pada daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2022-2023. Dia terpaut 8 gol dengan pemuncak daftar top skor, yakni rekan setimnya di Al Nassr, Anderson Talisca. Posisi kedua pada daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2022-2023 kini diduduki oleh Carlos Junior dari Al Shabab. Dia mengoleksi 11 gol saat ini. Posisi tiga besar di daftar top skor sementara diisi oleh Abderrazak Hamdallah dari Al Ittihad dengan 9 gol. Ronaldo pun berpotensi terus mendongkrak posisinya di daftar top skor Liga Arab Saudi 2022-2023. Sebab, kinerjanya makin gacor bersama Al Nassr kini. Selanjutnya, Al Nassr akan menjamu Al Taawoun dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Laga itu akan digelar pada Jumat, 17 Februari 2023 pukul 22.00 WIB. Akankah Cristiano Ronaldo mencetak gol lagi?