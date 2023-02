LUAPAN bahagia Cristiano Ronaldo usai tembus 503 gol di liga domestik dan cetak quattrick untuk Al Nassr. Sang megabintang asal Portugal melakukannya dalam kemenangan telak 4-0 atas Al Wehda, Jumat (10/2/2023) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo baru mencatatkan satu gol dari dua laga terdahulu bersama Al Nassr dan itu dilesakkan lewat eksekusi penalti kontra Al Fateh. Dia tidak sempat merayakan gol tersebut karena Al Nassr hampir kalah sebelum golnya menyeimbangkan skor menjadi 2-2.

Namun demikian, sang penyerang berusia 38 tahun berhasil mencetak empat gol dalam laga kontra Al Wehda di Stadion King Abdul Aziz dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Keempat gol tersebut mendefinisikan kemenangan Al Nassr dengan skor telak 4-0.

Gol pertamanya di laga itu membawa Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-500 di liga domestik sepanjang kariernya. Total, Ronaldo telah mengukir 503 gol di liga domestik pada lima negara berbeda, yaitu Arab Saudi, Italia, Spanyol, Inggris, dan Portugal.

Eks penyerang Manchester United, Juventus, dan Real Madrid itu pun mengutarakan rasa bahagianya lewat media sosial Instagram. Dia juga memuji permainan solid oleh timnya, Al Nassr.

“Sungguh perasaan yang luar biasa untuk bisa mencetak empat gol dan mencapai gol ke-500 di liga domestik dalam kemenangan yang sangat solid oleh tim,” kata Ronaldo dalam unggahan terbarunya di Instagram, @cristiano, Jumat (10/2/2023) pagi WIB. Berkat kemenangan ini, Al Nassr mengklaim kembali puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2022-2023. Mereka memiliki 37 poin dari 16 pertandingan, unggul selisih gol dari Al Shabab, yang sudah melakoni 17 laga. Pada partai berikutnya, Cristiano Ronaldo akan mempersiapkan diri untuk membantu Al Nassr menghadapi Al Taawoun. Laga ini akan dimainkan di markas Al Nassr, Stadion King Saud University, Jumat 17 Februari 2023 malam WIB.