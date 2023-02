MONAKO - Jadwal AS Monaco vs Paris Saint-Germain (PSG) pada pekan ke-23 Liga Prancis 2022-2023 akan diulas Okezone. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Lionel Messi dan kolega mengingat AS Monaco sedang dalam tren positif.

Untuk diketahui, pertandingan Les Rouge et Blanc –julukan S Monaco- vs Les Parisiens –julukan PSG- pada pekan ke-23 Liga Prancis 2022-2023 bakal digelar di Stade Louis II, Sabtu 11 Februari 2023 pukul 23.00 WIB. Laga ini sangat penting bagi kedua tim untuk memperebutkan poin penuh demi tetap eksis di papan atas klasemen.

Saat ini, AS Monaco masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga Prancis 2022-2023 dengan perolehan 44 poin dari 22 pertandingan. Les Rouge et Blanc baru empat kali mengalami kekalahan sepanjang musim ini di Kiga Prancis.

Sementara itu, PSG masih nyaman berkuasa di puncak klasemen Liga Prancis musim ini dengan mengoleksi 54 poin dari 22 laga. Les Parisiens unggul delapan poin dari penghuni peringkat kedua, yakni Marseille.

Namun, PSG akan menghadapi ujian berat dalam menghadapi AS Monaco. Sebab, tim besutan Philippe Clement itu dalam tren yang positif dengan tanpa terkalahkan dalam lima laga terakhirnya. Tercatat, Les Rouge et Blanc berhasil menang tiga kali, dan sisanya imbang.

Sementara itu, PSG baru saja menelan kekalahan dari Marseille dengan skor tipis 1-2 pada babak 16 besar Piala Prancis 2022-2023, Kamis (9/2/2023) dini hari WIB. Tentunya, ini menjadi modal buruk bagi Lionel Messi cs untuk menghadapi AS Monaco nanti.

Follow Berita Okezone di Google News

Secara rekor pertemuan di Liga Prancis, kedua tim telah memainkan total 23 pertandingan sebelumnya. Di mana, AS Monaco menang 7 kali, PSG menang 7 kali dan kedua tim bermain imbang 9 kali. Kemudian di Prancis Ligue Coupe, kedua tim bermain total 2 pertandingan sebelumnya. Hasilnya, AS Monaco tak pernah menang, sedangkan PSG menang 2 kali. Jika melihat statistic itu, PSG memang lebih diunggulan. Namun, AS Monaco tentunya tidak bias diremehkan karena dalam pertemuan di Liga Prancis kedua tim tersebut berimbang. Sehingga, Lionel Messi dan kawan-kawan harus bekerja ekstra untuk melawan AS Monaco di lagan anti. Terlebih, tim tuan rumah dalam performa yang meningkat. Berikut Jadwal AS Monaco vs PSG di Pekan ke-23 Liga Prancis 2022-2023: Sabtu (11/2/2023) pukul 23.00 WIB, di Stade Louis II, Monako, Prancis.