SEBANYAK 5 hooligan Inggris paling berbahaya akan Anda ketahui dalam artikel ini. Hooligan merupakan suporter fanatik dari sebuah tim sepakbola, para suporter sepakbola ini kerap membuat kericuhan yang berdampak cukup besar.

Mereka seringkali membuat kekacauan baik di luar maupun dalam stadion. Kegiatan mereka selalu membuat marah pihak berwajib.

Awal mula kata hooligan bermula dari seorang pemabuk bernama Edward Hooligan saat awal abad ke-20. Kebiasaannya berbuat onar dan mabuk, pada akhirnya dikutip untuk menamai suporter yang selalu berbuat rusuh.

Berikut 5 Hooligan Inggris Paling Berbahaya

5. Red Army (Manchester United)

Manchester United menjadi salah satu klub terhebat di Inggris juga mempunyai hooligan yang diketahui paling disegani. Hooligan Setan Merah ini dijuluki Red Army.

Salah satu kericuhan yang paling parah adalah saat mereka bentrok dengan regu hooligan dari West Ham, Inter City Firm pada 1985. Kericuhan itu dibuatkan sebuah film dokumenter yang berjudul ‘Hooligan’.

4. Portsmouth 6.57 (Portsmouth)

Nama Portsmouth 6.57 ini berasal dari waktu kepergian mereka menuju Stasiun Waterloo, London, hari Sabtu jam 6.57 pagi. Pada 2001, mereka bentrok dengan suporter Coventry City.

Selain menghancurkan fasilitas dengan merusak kursi suporter, mereka juga meluncurkan misil yang tertuju ke suporter Coventry City. Tak hanya itu, mereka juga kerap membawa anak kecil untuk melancarkan aksi brutalnya.

3. Inter City Firm (West Ham United)

West Ham Inter City Firm (ICF) merupakan regu hooligan berasal dari klub asal London, West Ham United. Inter City Firm terbentuk pada 1970-an. Inter City Firm dikenal sebagai hooligan yang tak pernah lelah dalam menundukkan lawannya, mereka baru berhenti saat lawan sudah terbaring tak berdaya dan mereka akan menaruh kartu tulisan atau cap yang bertuliskan “Selamat, kamu sudah bertemu dengan ICF”. Musuh bebuyutan West Ham ICF ialah Millwall Bushwackers. 2. Bushwackers (Millwall)

Bushwackers merupakan regu hooligan dari klub Millwall. Mereka diketahui paling kejam, sebab kerap menyerang suporter lawan menggunakan pisau belati untuk menghabisi lawannya. Salah satu kericuhan paling besar yang dilancarkan Bushwackers terjadi saat musim 2001-2002 ketika mereka berlaga di divisi empat Liga Inggris. Millwall yang kala itu berhadapan dengan Birmingham di babak Play-off harus menelan kekalahan. Terhitung ada 100 Polisi cedera saat pertandingan tersebut akibat diserang dengan menggunakan misil. Bushwackers dikenal dengan jargonnya “No One Likes Us, We Don’t Care”

1. Chelsea Headhunters (Chelsea)





Klub raksasa Liga Inggris, Chelsea, juga mempunyai hooligan yang dikenal Headhunters. Para hooligan ini juga akrab hubungannya dengan aksi rasisme.

Selain itu mereka juga mempunyai hubungan dengan kelompok sayap kanan seperti Paramiliter Combat 18 dan Front Nasional. Koordinator mereka, Kevin Whitton, harus tinggal di jeruji selama seumur hidup.

Hal itu dikarenakan menyerang sebuah pub dan membuat seorang pengelola pub itu terluka serius. Dengan begitu, Headhunterz dianggap sebagai salah satu hooligan Inggris paling berbahaya.