5 pemain Persib Bandung yang menggila saat kalahkan PSS Sleman di Liga 1 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Persib baru saja menang 2-0 atas PSS di pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 pada Minggu (5/2/2023) sore WIB.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib menang berkat dua gol Ciro Alves pada menit ke-27 dan 40. Dengan kemenangan 2-0 itu, Persib tercatat masih tak terkalahkan di 14 laga semenjak ditangani Luis Milla.

Persib juga berhasil menguasai peringkat pertama lagi dan kini unggul satu poin dari Persija Jakarta dan PSM Makassar. Lantas dengan penampilan apik Persib di laga kontra PSS, maka siapa saja pemain yang paling bersinar?

Berikut 5 Pemain Persib Bandung yang Menggila saat Kalahkan PSS Sleman di Liga 1 2022-2023

5. Nick Kuipers

Pertahanan Persib benar-benar menggila kala melawan PSS di kandang sendiri. Kuipers yang menjadi tumpuan di lini pertahanan benar-benar bak tembok.

Terbukti dari tak ada satu pun peluang yang mampu diciptakan PSS selama 90 menit pertandingan.

4. Marc Klok

Klok bermain selama 87 menit. Meski pada akhirnya ditarik, permainan Klok benar-benar luar biasa di lini tengah Persib.

Sebelum bola berhasil mencapai lini pertahanan Persib, Klok sudah menjadi penghalang utama. Selain itu, ia juga kerap kali mengirimkan bola ke depan sehingga membuat lini depan Persib termanjakan.

3. Dedi Kusnandar





Dedi bermain apik kala melawan PSS. Meski sudah berusia 31 tahun, permainannya masih baik dan mampu menjaga motor serangan Persib.

Pada saat melawan PSS, Dedi tak melakukan banyak pelanggaran untuk menguasai lini tengah. Umpan-umpannya pun dapat membantu lini serang Persib.

2. Beckham Putra Nugraha





Beckham mampu menyumbang satu assist saat melawan PSS. Ia memberikan umpan di gol kedua Ciro Alves.

Selain memberikan assist, banyak umpan manis yang dilepaskan Beckham. Ia pun mendapatkan sejumlah peluang yang pada akhirnya gagal membahayakan PSS.

1. Ciro Alves





Man of the match laga Persib vs PSS tampaknya layak diberikan kepada Ciro Alves. Bagaimana tidak, dua gol yang ia ciptakan sudah menjadi bukti betapa baiknya Ciro bermain di laga tersebut.

Gol pertama Ciro Alves berasal dari tendangan bebas di menit 27. Lalu gol keduanya tercipta usai meneruskan umpan Beckham di menit 40.