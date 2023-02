HASIL Newcastle United vs Southampton di leg kedua semifinal Piala Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Magpies -julukan Newcastle United- berhasil memastikan satu tempat di final usai menumbangkan The Saints -julukan Southampton- dengan skor 2-1 di leg kedua.

Laga tersebut berlangsung di Stadion St James Park, Inggris, pada Rabu (1/2/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Newcastle United dicetak lewat Sean Longstaff (5’ dan 21’), sementara satu gol tim tamu dicetak Che Adams (29’).

Sebelumnya, Newcastle United berhasil menang tipis 1-0 di leg pertama. Berkat hasil tersebut, The Magpies pun berhak melaju ke baabk final setelah menang dengan agregat 3-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Newcastle United langsung tampil trengginas mengawali pertandingan di babak pertama. Hasilnya manis, Sean Longstaff (5’) mampu merobek gawang Gavin Bazunu, The Magpies -julukan Newcastle United- unggul 1-0.

Serangan masif Newcastle membuat Southampton kewalahan. Tim tamu kini hanya menunggu peluang untuk melancarkan serangan balik dan menyamakan kedudukan. Sayang, mereka justru kembali kebobolan.

Adalah Sean Longstaff (21’) yang sekali lagi mencatatkan namanya di papan skor. Usai gol tersebut, The Saints -julukan Southampton- merespons dengan bermain lebih berani dan terbuka. Tidak butuh waktu lama, tim besutan Nathan Jones akhirnya mencetak gol.

Che Adams (30’) berhasil melepaskan tembakan terukur dari jarak jauh untuk memperdaya Nick Pope, kedudukan sementara 1-2. Setelah gol itu, kedua tim yang menampilkan permainan jual-beli serangan tidak dapat mencetak gol hingga babak pertama selesai.

Babak Kedua

Pada babak kedua, Southampton mengawali pertandingan dengan sangat baik. Kerjasama James Ward-Prowse dan Romain Perraud kerap menjadi ancaman serius bagi pertahanan tim asuhan Eddie Howe.

Namun, Newcastle United yang bermain dengan empat bek sukses memutus serangan-serangan Southampton. Memasuki menit ke-70, The Magpies kembali mencoba mendominasi jalannya pertandingan.

Upaya tersebut berhasil mengunci permainan Southampton yang sedang mencari gol penyama kedudukan. Kendati begitu, Newcastle harus kehilangan Bruno Guimaraes setelah melakukan pelanggaran keras. Pada akhirnya, Newcastle United sukses mengandaskan Southampton 2-1 di leg kedua semifinal Piala Liga Inggris 2022-2023. Susunan Pemain Newcastle United vs Southampton: Newcastle United (4-3-3): Nick Pope (GK), Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn, Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock (Allan Saint-Maximin 61’), Miguel Almiron (Jacob Murphy 61’, Elliot Anderson 90+7')), Callum Wilson (Alexander Isak 61’, Jamaal Lascelles 90+5')), Joelinton. Pelatih: Eddie Howe Southampton (5-3-2): Gavin Bazunu (GK), James Bree, Lyanco (Romain Perraud 46’), Jan Bednarek, Mohammed Salisu (Sekou Mara 88’), Kyle Walker-Peters (Samuel Edozie 36’), James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo (Joe Aribo 77’), Carlos Alcaraz (Romeo Lavia 46’), Adam Armstrong, Che Adams. Pelatih: Nathan Jones