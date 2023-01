DERETAN pesepakbola top yang mempunyai klub sendiri akan diulas Okezone. Sepakbola saat ini telah banyak berubah menjadi bukan olahraga saja, melainkan juga menjadi ladang bisnis.

Banyak kalangan masyarakat yang semakin tertarik untuk menggeluti bisnis di sepakbola. Mulai dari pengusaha hingga mantan pemain sepakbola itu sendiri.

Mendulang banyak trofi nampaknya belum cukup untuk beberapa pemain top ini. Alih-alih setelah pensiun menjadi pelatih, mantan pemain sepakbola justru memilih untuk memiliki klub sepakbolanya sendiri. Lantas, siapa sajakah pemain yang punya klub sendiri? Simak ulasan berikut ini.

Berikut Deretan Pesepakbola Top yang Mempunyai Klub Sendiri

5. Ronaldo Nazario

Semua orang tentu tahu dengan sosok mantan pemain andalan Timnas Brasil, Ronaldo Nazario. Ronaldo diketahui membeli 51% saham klub Liga Spanyol, Real Valladolid seharga 30 juta euro atau senilai 519 miliar pada 2018 silam.

Sayangnya, hadirnya Ronaldo sebagai pemilik klub belum menghadirkan prestasi yang cukup baik untuk klub. Bahkan, di musim ini Real Valladolid terseok-seok di zona degradasi Liga Spanyol dengan menempati posisi ke-19.

4. David Beckham

Legenda hidup sepakbola Inggris, David Beckham meneruskan karir di dunia sepakbola sebagai pemilik klub setelah pensiun dari LA Galaxy. Melihat potensi di industri sepakbola Negeri Paman Sam, Beckham memilih untuk mendirikan klubnya dari nol pada 2014.

Eks pemain Real Madrid itu memilih Miami sebagai markas klubnya. Dirinya berhasil membawa Inter Miami melakukan debut di Major League Soccer pada 2020 lalu.

3. Didier Drogba





Mantan bintang Chelsea, Didier Drogba juga kini menjadi pemilik klub Phoenix Rising FC. Diketahui Drogba membeli saham klub saat dirinya masih aktif membela Phoenix Rising.

Kini setelah pensiun, kini Drogba fokus di manajemen Phoenix Rising. Phoenix Rising FC sendiri merupakan salah satu klub yang berlaga di Major League Soccer.

2. Demba Ba dan Eden Hazard





Pada 2016 lalu Demba ba dan Eden Hazard mendirikan sebuah klub bernama San Diego 1904. Nama San Diego sendiri berasal dari alfabet ke 19 yaitu S dan alfabet ke 04 yaitu D.

Saat ini, San Diego 1904 tengah berada di National Independent Soccer Association alias Divisi Ketiga di sepakbola Amerika Serikat.

1. Class of 92

Class of 92 merupakan deretan mantan pemain Manchester United yang membawa The Red Devils -julukan Manchester United- meraih masa kejayaannya. Kecuali David Beckham, pada 2014 Class of 92 mengakuisisi klub non liga Salford City.

Pada 2019 lalu, Salford City berhasil menembus divisi keempat Liga Inggris (League Two). Dan ke depannya, Salford City memiliki target untuk mencapai divisi kedua Liga Inggris pada 2029.

Tentunya, akan sangat menarik jika Salford City di masa depan bisa tampil di kasta tertinggi sepakbola Inggris dan bersaing dengan tim-tim lain seperti Manchester City, Arsenal, hingga Manchester United.

Itulah beberapa pemain top sepakbola yang memiliki klubnya sendiri.