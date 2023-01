HASIL Manchester United vs Reading di Piala FA 2022-2023 sudah diketahui. The Red Devils -julukan Manchester United- sukses meraih tiket ke babak berikutnya setelah menumbangkan The Royals -julukan Reading- dengan skor meyakinkan 3-1.

Laga tersebut berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris, pada Minggu (29/1/2023) dini hari WIB. Tiga gol kemenangan Manchester United dicetak lewat dwigol Casemiro (55’, 58’) dan Fred (67’), sementara satu gol hiburan Reading lahir lewat Amadou Mbengue.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United mampu menguasai bola sejak pertandingan dimulai. peluang pun datang pada menit kedelapan. Sayang, tendangan bebas Christian eriksen masih belum menemui sasaran.

Tuan rumah terus memberikan tekanan kepada Reading. Mereka kembali mendapat peluang pada menit ke-14. Namun, sepakan Marcus Rashford melepaskan tendangan. Hanya saja, upayanya masih menghantam tiang.

Tim berjuluk The Red Devils itu terus memberikan serangan kepada Reading. Pada menit ke-28, Antony nyaris membawa Man United unggul. Hanya saja, serangannya masih melambung.

Pada menit ke-36, Man United dapat memasukkan bola ke gawang lawan. Sayang, gol dari Marcus Rashford tersebut harus dianulir, karena dia dianggap offside terlebih dahulu.

Man United terus berusaha untuk melancarkan serangannya. Walau mampu mendominasi, mereka belum mampu membuat gol sehingga babak pertama usai dengan kedudukan 0-0.

Babak Kedua

Begitu paruh kedua dimulai, Man United kembali melancarkan serangannya. Bruno Fernandes kemudian mendapat peluang pada menit ke-48. Namun, sepakannya masih melambung.

Akhirnya Man United berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-54. Casemiro sukses mencetak gol dengan tendangannya, setelah meneruskan umpan kiriman Antony.

Tak lama kemudian, Man United dapat menggandakan keunggulan. Tepatnya pada menit ke-58, Casemiro kembali menjebol gawang Reading. Berawal dari tendangan bebas Harry Maguire, Casemiro lalu memaksimalkan bola dan melepas sepakan keras.

Petaka bagi reading, mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-65. Andy Carroll membuat pelanggaran, dan menerima kartu kuning keduanya. Dia pun menuju ruang ganti dengan menunduk.

Man United kemudian menambah keunggulannya pada menit ke-66. Fred mencetak gol melalui sepakan backheel-nya. Dia dapat memanfaatkan umpan kiriman Bruno Fernandes.

Reading kemudian dapat memperpendek ketertinggalannya pada menit ke-72. Berawal dari skema sepak pojok, Amadou Salif Mbengue yang tak terjaga mampu mencetak gol lewat tandukannya. Setelah itu, kedua tim saling jual beli serangan. Reading berusaha mengejar, sementara Man United juga ingin menjauh. Namun, tidak ada gol tambahan hingga laga usai, dan Man United menang dengan skor 3-1. Susunan Pemain Manchester United vs Reading Manchester United De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia, Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford, Weghorst. Pelatih: Erik ten Hag Reading Lumley, Hoilett, Yiadom, Holmes, McIntyre, Rahman, Hendrick, Loum, Joao, Ince, Carroll. Pelatih: Paul Ince