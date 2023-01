FAKTA unik dalam duel Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi terungkap. Terjadi jumlah penurunan penonton live streaming yang signifikan ketika kedua megabintang ditarik keluar dalam laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Riyadh All Star.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Internasional King Fahd, Arab Saudi, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB yang dimenangkan oleh PSG dengan skor 5-4. Tak ayal, jika laga ini ramai disaksikan karena mempertemukan kedua megabintang mungkin untuk terakhir kalinya di lapangan.

Namun jumlah penonton live streaming tercatat mengalami pengurangan signifikan, yaitu 350 ribu orang, seketika kedua megabintang meninggalkan lapangan. Hal itu diungkap akun FootballJOE setelah laga. Lebih mengejutkan lagi, penurunan sebanyak itu hanya terjadi dalam waktu 10 detik.

β€œSaat Messi dan Ronaldo diganti, Youtube Livestream PSG kehilangan 350 ribu penonton dalam 10 detik,” tulis akun bercentang biru tersebut.

Seperti diketahui, laga tersebut berlangsung menarik. Ronaldo dan Messi sama-sama mencetak gol dalam laga yang berakhir dengan skor 5-4 untuk kemenangan PSG.

Lionel Messi mencetak gol lebih dulu pada menit ke-3. Kemudian Ronaldo membalasnya dengan gol pada menit ke-34. Gol Marquinhos (43’) membuat PSG kembali unggul, hingga akhirnya Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-45+6.

Skor 2-2 menutup babak pertama. Kemudian Sergio Ramos (53’), Jang Hyun-soo (56’) dan Kylian Mbappe (60’) membuat skor menjadi 4-3 di awal babak kedua. Β Sampai kemudian, Cristiano Ronaldo digantikan Matheus Pereira pada menit ke-61, dan Messi digantikan Ilyes Housni pada menit ke-62. Di sinilah momen ketika jumlah penonton streaming anjlok. Hugo Etikite membuat keunggulan PSG menjadi 5-3 pada menit ke-78. Sampai akhirnya Anderson Talisca (90’) mencetak gol terakhir bagi Riyadh All Star.