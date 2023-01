URUSAN Chelsea di bursa transfer musim dingin 2023 belum kelar, Noni Madueke segera resmi digaet dari PSV Eindhoven. The Blues – julukan Chelsea – dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub asal Belanda itu.

Jurnalis pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengabarkan hal ini. Dia menyebut bahwa Noni Madueke akan segera resmi menjadi milik Chelsea dalam waktu dekat.

"Here we go: Noni Madueke ke Chelsea, selesai kesepakatan dan ini dia! Kesepakatan lisan dengan PSV Eindhoven," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Instagram pribadinya, @fabriziorom, Jumat (20/1/2023).

Menurut Fabrizio Romano, Noni Madueke akan segera meneken kontrak bersama Chelsea dengan status permanen pada mahar sekitar Rp573,5 miliar. Pemain berusia 20 tahun itu pun diharapkan akan menambah daya gedor pasukan Graham Potter.

"Madueke akan bergabung dengan Chelsea dengan kesepakatan permanen dengan paket mendekati biaya 35 juta Euro (sekitar Rp573,5 miliar), yang akan segera ditandatangani," cetus Fabrizio Romano.

"Noni akan menandatangani kontrak jangka panjang dalam beberapa hari, sangat diinginkan oleh kontrak dewan Chelsea yang sedang disiapkan," tandasnya.

Sebatas informasi, Noni Madueke selain sebagai penyerang juga bisa di posisi pemain sayap. Selama musim 2022-2023 bersama PSV Eindhoven, pemain berkebangsaan Inggris ini baru mencetak satu gol dari lima pertandingan. Meski belum memiliki jam terbang di Liga Inggris, namun pemain berusia 20 tahun itu diproyeksikan Graham Potter untuk menambal lini depan Chelsea yang saat ini masih kurang gacor. Tentunya, harapan besar fans Chelsea ada di pundak Noni Madueke jika dia telah resmi bergabung. Madueke bakal menjadi rekrutan mayor keenam Chelsea di bursa transfer musim dingin 2023 ini. Sebelumnya, The Blues telah mendatangkan Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Andrey Santos, dan David Datro Fofana.