LEANDRO Trossard dikonfirmasi bakal resmi gabung Arsenal. Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, yang telah memberi cap here we go untuk transfer ini.

Sebagai catatan, here we go merupakan frasa khas Fabrizio Romano. Jika sang jurnalis asal Italia telah mengucapkan kata-kata ini, maka transfer tersebut hampir pasti terjadi.

Kabar transfer Leandro Trossard ke Arsenal sendiri telah bergulir selama beberapa waktu. Kabarnya, sang pemain memiliki hubungan yang tidak baik dengan sang pelatih Roberto De Zerbi.

Alhasil, pemain sayap asal Belgia itu masuk dalam daftar jual Brighton pada Januari ini. Arsenal yang sedang mencari pemain anyar di lini depan pun langsung bergerak cepat mendekatinya.

Tak sampai 24 jam setelah dikabarkan melakukan penawaran pada pemain berusia 28 tahun itu, The Gunners โ€“julukan Arsenal- sekarang sudah dilaporkan mencapai kesepakatan transfernya dengan Brighton. Hal itu disampaikan oleh Romano lewat Twitter-nya, @FabrizioRomano, pada Kamis (19/1/2023).

Romano mengatakan Trossard akan segera menandatangani kontraknya dengan Arsenal yang disebut mencapai empat tahun. Tes medis pun telah dijadwalkan akan dilakukan di London dalam beberapa jam ke depan.

Kabarnya, tim besutan Mikel Arteta itu mendapatkan Trossard dengan banderol sebesar 27 juta Euro (Rp443,3 miliar). Dengan rincian, 21 juta Euro (Rp344,8 miliar) di bayar di muka sedangkan sisanya akan dilunasi lewat cicilan. Dengan datangnya Trossard, tentu Arsenal sekarang memiliki kedalaman skuad yang lebih bagus, terutama di lini depan, untuk mencapai ambisi mereka menjuarai Liga Inggris 2022-2023. Sebab, pemain kidal itu bisa bermain di sayap kiri sebagai pelapis Gabriel Martinelli atau di sayap kenan untuk mem-back up Bukayo Saka dan bahkan bisa mengisi pos ujung tombak. Trossard sendiri tampil apik pada musim ini untuk Brighton dengan torehan tujuh gol dan tiga assist dari 17 pertandingan di semua kompetisi. Dia membantu The Seagulls โ€“ julukan Brighton โ€“ bersaing di papan tengah Liga Inggris 2022-2023 dengan duduk di peringkat tujuh dengan koleksi 30 poin dari 18 laga.