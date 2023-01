KIPER Borussia Monchengladbach, Yann Sommer dipastikan sepakat gabung Bayern Munich di bursa transfer Januari 2023. Hal itu dipastikan jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano usai mengucapkan kata pamungkasnya yakni here we go!

Seperti diketahui, Bayern Munich saat ini memang tengah mencari penjaga gawang nomor satu. Sebab, kiper andalan mereka yakni Manuel Neuer dipastikan absen hingga musim 2022-2023 berakhir lantaran mengalami patah tulang kaki setelah bermain ski saat liburan.

Alhasil, sementara FC Hollywood –julukan Bayern Munich- hanya punya Sven Ulreich dan Johannes Schenk sebagai kiper. Tentu saja, cukup riskan hanya punya dua kiper minim pengalaman untuk mengarungi separuh musim yang masih tersisa.

Oleh karena itu, tim besutan Julian Nagelsmann itu mengincar Sommer pada bursa transfer Januari ini. Setelah sempat tarik ulur, sekarang mereka dilaporkan oleh Fabrizio Romano lewat Twitter-nya, @FabrizioRomano, pada Rabu (18/1/2023) telah mencapai kesepakatan untuk membeli kiper Timnas Swiss itu dari Gladbach.

Romano menyebutkan bahwa Sommer telah menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dengan Bayern Munich hingga Juni 2025 mendatang. Biaya transfernya sendiri diperkirakan hanya sebesar 8 juta Euro (Rp130 miliar) dengan tambahan 1,5 juta Euro (Rp24,5 miliar).

Penjaga gawang berusia 34 tahun itu pun bakal melakukan tes medis bersama FC Hollywood dalam beberapa jam ke depan. Itu artinya, selangkah lagi dia akan resmi diperkenalkan sebagai kiper anyar Bayern Munich. Tentu saja, ini merupakan pilihan yang tepat bagi Bayern Munich. Sebab, dengan segudang pengalamannya bermain di Liga Jerman bersama Gladbach sejak 2014 silam dalam 335 laga akan sangat sebanding untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Neuer hingga akhir musim ini. Sommer sendiri menjadi momok bagi Bayern Munich ketika ditahan imbang Gladbach 1-1 pada awal musim ini. Dalam laga tersebut, dia membuat 19 penyelamatan gemilang yang membuat sang raksasa Liga Jerman gagal meraih poin penuh.