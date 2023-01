JADWAL Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Arab Saudi dapat diketahui dalam artikel ini. Duel panas antara dua megabintang sepakbola dunia itu akan tersaji dalam pertemuan klub kedua pemain, yakni Al Nassr dan Al Hilal vs Paris Saint-Germain (PSG). Ini pun disinyalir bisa jadi duel terakhir Ronaldo vs Messi.

Ya, PSG dijadwalkan berduel melawan klub Arab Saudi dalam sebuah laga amal. Klub raksasa asal Prancis itu akan berhadapan dengan gabungan klub Al Nassr dan Al Hilal.

Duel itu akan tersaji di Stadion King Fahd International, Arab Saudi, pada Kamis 19 Januari 2023 malam waktu setempat atau Jumat, 20 Januari 2023 pukul 00.00 WIB. Duel ini sontak dinantikan para pencinta sepakbola dunia karena keberadaan pemain bintang di dua klub tim yang akan bersaing.

Di kubu PSG, diketahui, ada Lionel Messi yang sudah membela tim itu sejak 2021. La Pulga -julukan Lionel Messi- hijrah ke PSG usai Barcelona tak bisa memperpanjang kontraknya yang habis di akhir 2021 karena masalah finansial.

Sementara itu, di kubu lawan PSG, ada sosok megabintang juga yang sedang jadi sorotan saat ini. Dia adalah Ronaldo.

Diketahui, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- baru saja hijrah ke Al Nassr pada akhir Desember 2022. Langkah ini diambil Ronaldo usai terdepak dari Manchester United, buntut wawancara kontroversial dengan Piers Morgan.

Dengan kondisi tersebut, laga amal yang mempertemukan PSG vs Al Nassr dan Al Hilal puns angat dinantikan publik. Sebab, Ronaldo dan Messi sudah lama sekali tak berhadapan di atas lapangan. Bahkan, sejumlah pihak pun memprediksi bahwa ini bisa jadi duel terakhir Ronaldo vs Messi. Pasalnya, usia kedua pemain itu sudah tak muda lagi. Messi kini sudah berusia 35 tahun, sementara Ronaldo berusia 37 tahun. ''Apabila pertandingan ini benar-benar terlaksana, dan kedua pemain disertakan dalam masing-masing tim, maka ini menjadi duel terakhir Ronaldo dengan Messi sebelum keduanya pensiun,'' tulis laporan Marca, dikutip Rabu (18/1/2023). Duel Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Arab Saudi pun akan sangat sayang untuk dilewatkan. Siapakah yang akan tampil moncer? Berikut Jadwal Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Arab Saudi: Jumat, 20 Januari 2023 00.00 WIB – Al Nassr dan Al Hilal vs Paris Saint-Germain (PSG)