BICARA soal aktivitas transfer AS Roma, Jose Mourinho sindir Chelsea yang rekrut Mykhailo Mudryk hingga Rp1,6 triliun. Sang juru taktik berjuluk The Special One tersebut mengeluhkan minimnya amunisi yang mungkin didatangkan AS Roma pada musim dingin ini selagi mantan klubnya menghambur-hamburkan uang.

Chelsea menghabiskan 100 juta euro atau setara Rp1,6 triliun untuk mendatangkan Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Mereka mengeluarkan uang sebanyak itu demi menikung rival sekotanya, Arsenal, yang lebih dulu mendekati sang pemain asal Ukraina.

Ya, The Gunners โ€“ julukan Arsenal โ€“ sejatinya telah mengincar gelandang 21 tahun itu sedari lama. Tapi mereka selalu tidak berhasil karena terhalang kesepakatan biaya dengan Shakhtar Donetsk. Sementara, The Blues โ€“ julukan Chelsea โ€“ berhasil dalam sekali percobaan karena tawaran di luar nalarnya.

Tapi itu dikritisi oleh pelatih yang pernah membela tim bermarkas di Stamford Bridge itu di era 2013-2015. Kritik itu disampaikan secara tidak langsung saat dia menjelaskan rencana transfer AS Roma di masa depan.

"Saya tidak mengharapkan siapa pun datang," kata Mourinho usai pertandingan yang mereka menangkan 2-0 kontra Fiorentina dikutip laman Mirror, Senin (16/1/2023).

Pernyataan itu berkaitan karena dia dihadapkan dengan kondisi finansial terbatas Giallorossi โ€“ julukan AS Roma. Dia tertuntut harus mencari solusi atas kekurangan timnya yang ada dibanding mendatangkan amunisi baru.

Follow Berita Okezone di Google News

โ€œDirektur (Tiago Pinto) sangat jujur dan langsung, dia mengatakan hal-hal dalam sebuah wawancara yang biasanya tidak ingin didengar oleh seorang pelatih. Pelatih selalu ingin mendengar kita punya banyak uang, bisa membeli opsi a, b, c, d, membangun tim yang luar biasa. Itulah mimpinya,โ€ lanjutnya. โ€œSaya (sering) bekerja di klub dengan dana yang hampir tidak terbatas. Semakin banyak klub saat ini yang sesuai dengan profil itu, tapi itu bukan profil kami. Kami bekerja, kami memberikan segalanya, kami bekerja dengan karakteristik yang kami miliki,โ€ tandasnya. Mourinho pun tampak yakin dengan pendapatnya itu. Tapi di sela-sela itu dia menyindir Chelsea yang seakan-akan mendapatkan solusi instan dengan apa finansial yang mereka miliki. "Kami perlu menemukan solusi, kami tidak bisa membeli Mudryk seharga 100 juta Euro (Rp1,6 triliun)!" lanjutnya.