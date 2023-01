MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir provokasi yang dilancarkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kepada Vietnam. Soha menyebut ucapan yang dikeluarkan Shin Tae-yong selalu bernada provokasi, namun hasilnya tidak positif bagi Timnas Indonesia.

Pada Kamis, 5 Januari 2023, digelar konferensi pers jelang laga leg I semifinal Piala AFF 2022. Saat itu, Shin Tae-yong mengatakan Vietnam belum kebobolan hingga memasuki babak semifinal karena lawan-lawan yang dihadapi skuad Golden Star masuk kategori lemah.

Sayangnya, Timnas Indonesia juga tidak mampu membobol gawang Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022, yang mana skor sama kuat 0-0 pada Jumat, 6 Januari 2023. Sebelum laga leg II semifinal Piala AFF 2022 digelar, lebih dulu dilangsungkan sesi konferensi pers pada Minggu, 8 Januari 2023. Dalam sesi konferensi pers itu Shin Tae-yong mengatakan level Timnas Indonesia sejajar dengan Vietnam.

Mendengar ucapan itu, pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, angkat bicara. Park Hang-seo mengakui Vietnam setara dengan Timnas Indonesia jika kalah dalam laga yang digelar Senin, 9 Januari 2023. Sementara jika Vietnam yang menang, Park Hang-seo meminta Shin Tae-yong tidak mengungkap lagi kalimat tersebut.

“Jika saya kalah, saya akan mengakuinya (level Timnas Indonesia setara Vietnam). Jika saya menang, saya harap pelatih Shin Tae-yong tidak mengatakannya lagi,” kata Park Hang-seo mengutip dari Soha.

Singkat kata, Vietnam menang 2-0 atas Timnas Indonesia via brace yang dilesakkan Nguyen Tien Linh. Alhasil, Vietnam lolos ke final Piala AFF 2022 setelah menang agregat 2-0 atas Timnas Indonesia.

Follow Berita Okezone di Google News

“Memprovokasi Timnas Vietnam, trik pelatih Shin Tae-yong gagal total,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Park Hang-seo dan tim asuhannya membuktikan keberanian mereka. Sepanjang laga, para pemain Vietnam membuat provokatif lawan menjadi tidak efektif,” sambung Soha.

Akibat kekalahan ini, Shin Tae-yong resmi gagal mengalahkan Vietnam asuhan Park Hang-seo. Dari lima pertemuan, Timnas Indonesia menderita dua imbang dan tiga kalah.

Bahkan dalam periode di atas, Shin Tae-yong gagal melihat para pemain Timnas Indonesia membobol gawang Vietnam! Duel Shin Tae-yong vs Park Hang-seo yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Vietnam takkan lagi tersaji, mengingat Park Hang-seo memutuskan meninggalkan skuad Golden Star per 31 Januari 2023.