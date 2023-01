MEDIA Vietnam, The Thao 247, gentar melihat ucapan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022, Jumat 6 Januari 2023 pukul 16.30 WIB. Hal yang membuat The Thao 247 gentar karena Shin Tae-yong mengonfirmasi Timnas Indonesia takkan bermain bertahan di laga kontra Vietnam

Sebelumnya saat bertemu Vietnam di fase grup Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menginstruksikan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan untuk bermain bertahan. Straregi itu diambil karena Shin Tae-yong sadar secara kualitas permainan, skuad Garuda masih kalah ketimbang Vietnam.

(Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2020)

Alhasil, strategi itu sukses besar. Hasil imbang itu juga yang pada akhirnya membuat Timnas Indonesia finis sebagai juara grup saat itu.

Berselang setahun, Shin Tae-yong kembali diingatkan terkait hasil pertandingan di Piala AFF 2020. Secara tegas, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia akan bermain normal, layaknya di fase grup Piala AFF 2022.

Saat itu, Timnas Indonesia tampil dominan. Bahkan ketika menghadapi Thailand, ada beberapa momen di mana Timnas Indonesia mendominasi laga, khususnya di awal babak kedua.

BACA JUGA:Ini Satu Pemain Timnas Indonesia yang Sama Sekali Belum Main di Piala AFF 2022

"Tidak ada parkir bus. Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan," kata Shin Tae-yong dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar pada Rabu, 4 Januari 2023.

Follow Berita Okezone di Google News

“Pemain kami dalam percaya diri dan itu pasti lebih baik saat menghadapi Vietnam. Kami akan bermain normal seperti biasa,” lanjut Shin Tae-yong. Komentar Shin Tae-yong di atas yang mendapat perhatian The Thao 247. Jadi, sanggup bawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam, Shin Tae-yong? “Pelatih Indonesia menyatakan sikap keras jelang semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang dibuat. “Pelatih Shin Tae-yong menegaskan Indonesia tidak akan bermain bertahan di semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Indonesia memang tidak bermain defensif selama di fase grup. Bahkan saat menghadapi Thailand, skuad Garuda beberapa kali mendominasi laga di hadapan sang juara bertahan,” tutup The Thao 247.