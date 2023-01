PREDIKSI Tim Nasional (Timnas) Malaysia vs Singapura di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2022 akan dibahas di artikel ini. Kedua tim akan saling mengalahkan untuk memperebutkan tiket ke semifinal turnamen sepakbola terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kali ini akan bertindak sebagai tim tuan rumah dalam menjamu rival segrupnya, The Lions -julukan Timnas Singapura. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Bukit Jalil Stadium, Malaysia, pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

Saat ini, pemuncak klasemen sementara Grup B diduduki oleh The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- dengan koleksi 7 poin. Sementara itu, Singapura berada di posisi kedua dengan jumlah poin sama dengan Vietnam, namun mereka kalah jumlah selisih gol.

Kemudian, Malaysia membuntuti Vietnam dan Singapura di posisi ketiga klasemen sementara Grup B dengan bekal 6 poin. Dari segi peluang, Vietnam dijagokan lolos ke semifinal dengan mudah lantaran di laga terakhir mereka akan menjamu Myanmar yang merupakan tim lemah.

Karena itu, Malaysia dan Singapura dipastikan akan saling sikut untuk memperebutkan satu tiket ke semifinal menemani Vietnam (jika The Golden Star menang atau imbang lawan Myanmar). Tentunya, kemenangan wajib diraih Harimau Malaya jika tim besutan Kim Pan-gon itu ingin lolos ke babak selanjutnya.

Sementara itu, The Lions hanya perlu menghindari kekalahan saat bertandang ke markas Harimau Malaya jika ingin lolos ke semifinal. Itu artinya, Singapura hanya perlu meraih hasil imbang untuk bisa menyegel tiket babak selanjutnya.

Menariknya, pertemuan Malaysia vs Singapura pada perhelatan Piala AFF rata-rata terjadi di babak penyisihan grup. Dari 8 pertemuan di Piala AFF, 6 pertemuan di antaranya berlangsung di babak fase grup.

Dari 6 pertandingan fase grup tersebut Malaysia lebih unggul dari Singapura. Harimau Malaya mampu memenangi 3 laga. Sementara itu, The Lions menang di 2 laga, sedangkan 1 laga sisanya berakhir imbang.

Adapun dari head to head dalam 5 pertemuan terakhir Malaysia vs Singapura, The Lions sukses mengungguli Harimau Malaya. Tercatat, The Lions berhasil meraih 3 kemenangan, sedangkan Harimau Malaya hanya sekali menang, serta 1 pertandingan lain berakhir imbang 0-0.

Head-to-Head 5 Laga Terakhir Malaysia vs Singapura:

26/03/2022: Singapura vs Malaysia 2-1 (Persahabatan)

20/03/2019: Malaysia vs Singapura 0-1 (Persahabatan)

07/10/2016: Singapura vs Malaysia 0-0 (Persahabatan)

29/11/2014: Singapura vs Malaysia 1-3 (Piala AFF)

25/11/2012: Malaysia vs Singapura 0-3 (Piala AFF)

5 Laga Terakhir Malaysia:

27/12/2022: Vietnam vs Malaysia 3-0 (Piala AFF)

24/12/2022: Malaysia vs Laos 5-0 (Piala AFF)

21/12/2022: Myanmar vs Malaysia 0-1 (Piala AFF)

14/12/2022: Malaysia vs Maladewa 3-0 (Persahabatan)

9/12/2022: Malaysia vs Kamboja 4-0 (Persahabatan)

5 Laga Terakhir Singapura:

30/12/2022: Singapura vs Vietnam 0-0 (Piala AFF)

27/12/2022: Laos vs Singapura 0-2 (Piala AFF)

24/12/2022: Singapura vs Myanmar 3-2 (Piala AFF)

17/12/2022: Singapura vs Maladewa 3-1 (Persahabatan)

21/9/2022: Vietnam vs Singapura 4-0 (Persahabatan)

Prediksi Susunan Pemain Malaysia vs Singapura:

Malaysia XI (4-2-3-1): Syihan Hazmi (GK); Dominic Tan, Ruventhiran Vengadesan, Sharul Nazeem, Mukhairi Ajmal, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Azam Azmi, Lee Andrew Tuck, Faisal Halim, Darren Lok.

Cadangan: Kalamullah Al Hafiz bin Mat Rowi, Quentin Chen, Safawi Rasid, Muhammad Fazly bin Mazlan, Mohd Norhakim, David Rowley, Sergio Fabian Ezequiel Aguero, Nur Shamie, Muhammad Haqimi Azim bin Roslin, Rahadiazli Rahalim.

Pelatih: Kim Pan-gon

Singapura XI (5-4-1): Hassan Sunny (GK); Christopher van Huizen, Ryhan Stewart, Irfan Fandi, Shakir Hamzah, Shah Shahiran, Shahdan Sulaiman, Anumanthan Kumar, Hariss Harun, Faris Ramli, Ilhan Fandi.

Cadangan: Syazwan Buhari, Hami Syahin, Nazrul Nazari, Amirul Adli, Song Ui-young, Amy Recha Pristifana, Hafiz Nor, Zaiful Nizam, Farhan Zulkifli, Shawal Anuar, Joshua Pereira, Zulfahmi Aririn.

Pelatih: Takayuki Nishigaya

Prediksi Skor Malaysia vs Singapura: 1-2