PUTARAN kedua Liga 1 2022-2023 tak lagi pakai sistem bubble, laga Persib Bandung vs Persija Jakarta digelar di GBLA. Kompetisi akan kembali dimainkan dalam format kandang dan tandang seperti awal musim.

Pada Minggu (1/1/2023), jadwal Liga 1 2022-2023 sudah diketahui. Pertandingan pertama akan digelar pada 14 Januari 2023 dan musim dijadwalkan rampung pada 16 April 2023.

Sebelumnya, pada putaran pertama Liga 1 2022-2023 yang dimainkan Desember 2022 lalu, tim-tim bermain dalam sistem bubble alias tanpa kandang dan tandang. Ini merupakan imbas dari tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa.

Diketahui, ada tiga laga tunda yang belum selesai pada putaran pertama kompetisi, yakni PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Barito Putera vs PSM Makassar, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta. Ketiga laga itu akan menggunakan sistem kandang-tandang.

Sebagai contoh, Persib Bandung yang dijadwalkan bertemu Persija Jakarta pada 2 Oktober 2022 silam tidak akan mengikuti sistem bubble. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada 11 Januari 2023 mendatang.

Meskipun begitu, belum diketahui kapan laga ulangan antara Persija Jakarta versus PSS Sleman yang terhenti di menit ke-47 pada 23 Desember 2022 lalu akan digelar. Sementara, putaran kedua akan dimulai dengan pertandingan Persis Solo kontra Dewa United di Indomilk Arena, Tangerang pada 14 Januari 2023. Kemudian, laga menarik lainnya yang sudah memasuki pekan ke-18 itu ada pertandingan Persija Jakarta versus Bali United. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, seluruh laga kandang Arema FC akan digelar tanpa penonton sesuai dengan sanksi dari komisi disiplin (komdis) PSSI usai tragedi Kanjuruhan. Adapun, jadwal kick off malam hari akan tetap ada tepatnya pukul 20.15 WIB, dan terkhusus bulan Ramadhan pada pukul 20.30 WIB.