CARLO Ancelotti tolak mentah-mentah akui Lionel Messi sebagai GOAT. Perdebatan mengenai siapa yang terbaik dalam dunia kulit bundar sepertinya tidak akan pernah berakhir.

Banyak yang menganggap bahwa Lionel Messi merupakan pesepakbola terbaik dunia GOAT (Great All Of The Time) setelah ia membawa pulang trofi Piala Dunia tahun ini. Keberhasilan Messi di Qatar seharusnya mengakhiri perdebatan mengenai siapa yang terbaik antara Messi dan Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sendiri gagal mewujudkan obsesinya setelah Portugal kalah 1-0 dari Maroko pada perempatfinal Piala Dunia 2022. Timnas Portugal dipulangkan oleh tandukan Youssef En-Nesyri dalam laga itu.

Namun demikian, pelatih asal Italia yang menangani Real Madrid, Carlo Ancelotti, memiliki pendapat yang berbeda. Carlo Ancelotti tolak mentah-mentah akui Lionel Messi sebagai GOAT. Menurutnya sangat tidak adil menganggap Messi sebagai pesepakbola terbaik sepanjang sejarah.

“Sulit untuk mengatakannya, saya tidak tahu apakah dia yang terbaik dalam sejarah.” tutur Ancelotti dalam sebuah konferensi pers pertandingan Real Madrid.

“Tidak adil mengatakan itu, karena setiap era memiliki pemain yang sangat bagus. 'Messi adalah yang terbaik dalam sejarah' tidak akan keluar dari mulut saya,” ujar Ancelotti.

Bos Real Madrid itu juga tidak mengatakan bahwa Ronaldo adalah GOAT yang sebenarnya. Ancelotti mengatakan bahwa setiap era memiliki pemain terbaiknya masing-masing.

Ancelotti kembali menambahkan, “Saya menikmati begitu banyak pemain bagus setiap hari... Saya melatih peraih Ballon dOr setiap hari. Dan saya melihat Johan Cruyff dan Diego Maradona bermain.”

Ribuan penggemar dan pakar di media sosial memiliki pendapat berbeda. Menurut mereka, keberhasilan Messi pada Piala Dunia 2022 membuktikan bahwa ia adalah GOAT sebenarnya. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, juga berkomentar bahwa kemenangan Messi cukup menempatkan dalam jajaran pemain terbaik dalam sejarah. Melalui akun Twitter serminya @Carra23, mantan bek Liverpool itu mengurutkan pemain terbaik dunia. Ia menempatkan Messi di posisi pertama, Maradona kedua, setelahnya ada Pele, Ronaldo, dan Zidane. Carragher juga menuliskan hashtag nama Messi dengan ikon kambing untuk melambangkan GOAT. Legenda Timnas Jerman, Bastian Schweinsteiger, turut mengomentari postingan Carragher. Peraih trofi Piala Dunia 2014 itu mengatakan bahwa Messi akhirnya melengkapi kariernya yang gemilang dengan sebuah trofi luar biasa.