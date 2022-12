POLISI perketat pengamanan di laga Piala AFF 2022 usai bus Timnas Thailand diserang. Kaca bus yang membawa skuad asuhan Alexandre Polking itu bahkan mengalami retak.

Hal ini terjadi hanya sebelum kick-off antara Timnas Indonesia vs Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (29/12/2022) sore WIB. Insiden tersebut pun direspons oleh pihak kepolisian.

“Ya tentunya, pengamanan kita juga sudah ketat sekarang, tentunya itu ada hal-hal yang tidak terpuji ya dari pelaku yang sekarang lagi dicari,” Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan di lokasi.

Seperti diketahui, Timnas Thailand akan menghadapi Indonesia dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022, Kamis (29/12/2022). Laga ini disaksikan kurang lebih 50.000 penonton.

Laga ini berlangsung pukul 16.30 WIB, artinya satu jam sebelumnya kedua kesebelasan sudah tiba di SUGBK. Kejadian pelemparan batu itu terjadi saat bus yang mengantar Timnas Thailand melaju di area luar stadion ini.

Kabar ini awalnya disebarkan oleh akun twitter Thai League Central. Akun itu memposting dua foto yang menampilkan kondisi bus Super Jet Bus Pariwisata berwarna hijau. Tampak, retakan kaca di sisi samping.

"Thailand's bus is under attack a head of the Indonesia game," tulis akun @TL_Central.

Saat ini, pihak kepolisian sedang menyelidiki pelaku. Tapi mereka mengklarifikasi bahwa ini bukanlah aksi penyerangan. “Jadi bukan penyerangan kita klarifikasi, tidak ada penyerangan kita baik-baik aja, kita bagus kok tim,” lanjutnya. Lebih lanjut pihak kepolisian memastikan tidak ada korban luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja para pemain Thailand sempat kaget. “Bus sedang menuju ke sini pas ada pemainnya (di dalam), ngga ada yang luka-luka cuma kaca retak, kaget aja pemain-pemainnya ya,” lanjutnya.