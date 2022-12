LAGA Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022 potensi diguyur hujan, meski begitu Shin Tae-yong tidak siapkan taktik khusus. Ya, Kamis (29/12/2022) Timnas Indonesia bakal bersua Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pukul 16.30 WIB.

Menghadapi tim berjuluk Gajah Peran, Timasn Indonesia cukup diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. SUGBK kembali digunakan untuk laga kandang. Sebanyak 50.000 tket disiapkan oleh PSSI bagi suporter yang ingin mendukung langsung Timnas Indonesia.

Meskipun bermain di kandang, tampaknya skud Garuda ada sedikit rintangan di pertandingan hari ini. Beberapa hari sebelum pertandingan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa akan terjadi hujan lebat di area Jabodetabek.

Ancaman hujan lebat, sangat berpengaruh dengan pertandingan sepakbola. Kualitas rumput juga menjadi perhatian jika terjadinya hujan lebat saat pertandingan berlangsung.

Kualitas rumput, yang baik tentunya tidak akan mengganggu jalannya pertandingan. Namun sebaliknya jika kualitas rumput yang buruk dapat mengganggu jalannya aliran bola.

Mengenai itu, Shin Tae-yong, tetap yakin walaupun turun hujan saat pertandingan berlangsung, kualitas rumput di SUGBK akan tetap terjaga. Walaupun dirinya mengaku belum mengetahui kondisi rumputnya akan seperti apa jika hujan benar terjadi.

Hal ini juga membuat Shin Tae-yong tidak menerapkan strategi khusus untuk menghadapi cuaca hujan. Timnas Indonesia akan bermain dengan strategi biasanya.

โ€œSaya percaya lapangan di GBK sangat baik rumputnya, jujur belum tahu kalau hujan lapangan akan seperti apa. Kita akan menerapkan permainan yang akan dilakukan sesuai strategi saat normal saja,โ€ ujarnya.

Mengenai prediksi cuaca yang akan terjadi sore ini, Asnawi Mangkualam pemain andalan Timnas ini berpendapat pemain tidak akan terganggu dengan cuaca. Ia malah yakin, rekan setimnya siap bermain dalam kondisi apapun.

โ€œUntuk laga nanti kami siap bermain dalam kondisi apapun, yang terpenting adalah menyiapkan mental dan mengikuti strategi yang nanti diberikan pelatih,โ€ ujar Asnawi Mangkualam.

