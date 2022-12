MEDIA Vietnam, The Thao 247, memprediksi hasil laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2022, Senin (26/12/2022) pukul 17.00 WIB. Dalam laga yang digelar di Stadion Kuala Lumpur itu, The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia bakal menang 5-0 atas Brunei Darussalam.

โ€œDi laga ketiga Grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi tim terlemah di grup mereka, Brunei. Ini merupakan kesempatan skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan dua kemenangan beruntun,โ€ tulis The Thao 247.

โ€œSetelah melalui dua pertandingan, Brunei kebobolan 10 gol dan hanya mencetak satu gol. Melihat kekuatan saat ini, Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang Brunei. Kami memprediksi Indonesia 5-0 Brunei,โ€ tulis The Thao 247.

Semua pihak menjagokan Timnas Indonesia. Tak sekadar menang, Timnas Indonesia diprediksi menggilas Bruni Darussalam dengan skor meyakinkan.

Namun, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau memandang remeh Brunei Darussalam. Shin Tae-yong bahkan menaruh respek tinggi kepada negara yang berada di Kepulauan Kalimantan tersebut.

"Untuk Brunei, tentunya mereka tidak bisa dianggap lemah, walau mereka bisa masuk Piala AFF 2022 juga melalui babak playoff. Dari kita juga pasti akan memberikan yang terbaik saat menghadapi mereka," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

"Saya tidak bisa sebutkan (berapa gol yang dicetak Timnas Indonesia) karena tidak menghargai lawan. Jadi kami akan tetap fokus sebaik mungkin," lanjut pelatih 52 tahun ini. Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia memperbesar peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Sebab, di laga sebelumnya atau di pertandingan pertama, Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Kelar melawan Brunei, lawan berat sudah menunggu Timnas Indonesia. Rencananya pada Kamis, 29 Januari 2022 pukul 16.30 WIB, Timnas Indonesia akan menjamu tim terkuat di Grup A Piala AFF 2022, Timnas Thailand, di Stadion Utama Gelora Bung Karno.