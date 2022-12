JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Kamboja, Ryu Hirose kecewa pasukannya gagal memetik kemenangan saat melawan Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022. Menurut Hirose, laga berjalan amat berat untuk timnya sehingga Kamboja pun pada akhirnya kesulitan dan harus rela menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Indonesia.

Ya, Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- harus mengakui ketangguhan Timnas Indonesia. Bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (23/12/2022), pasukan Hirose kalah tipis 1-2.

Timnas Kamboja mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Kriya Sareth (15') setelah kebobolan lebih dulu oleh Egy Maulana Vikri (7'). Hingga akhirnya asa mereka untuk menang harus sirna ketika Witan Sulaeman mencetak gol di menit ke-35.

Pada babak kedua, Timnas Kamboja berupaya untuk membalikan keadaan. Namun gagal. Hirose selaku pelatih mengakui bahwa laga melawan Indonesia sangat berat.

"Itu tadi pertandingan yang sangat berat," ujar Hirose dalam konferensi pers, Jumat (23/12/2022).

Hirose mengatakan bahwa anak asuhnya tampil kurang maksimal. Dia pun berharap bisa meraih hasil positif di laga berikutnya, tepatnya saat melawan Brunei Darussalam pada Kamis 29 Desember 2022 mendatang.

Follow Berita Okezone di Google News

"Kami butuh improvement, secara tim maupun individu. Saya harap bisa dapat hasil yang bagus di pertandingan selanjutnya," sambung Hirose.

Hal senada juga diungkapkan oleh kiper Timnas Kamboja, Keo Soksela. Pemain yang keluar sebagai Man of the Match pada laga Timnas Indonesia vs Kamboja itu kecewa Angkor Warriors gagal mendulang poin penuh di SUGBK.

"Bagi saya, bagi tim kami, ini adalah pertandingan yang sangat berat," tambah Soksela.

"Saya senang dengan peforma tim tapi samgat kecewa karena gagal mendapatkan kemenangan di laga ini," tutup kiper Kamboja tersebut.