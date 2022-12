AYO dukung Timnas Indonesia rebut gelar juara Piala AFF 2022 dari Thailand. Pesta sepakbola antarnegara Asia Tenggara ini sudah resmi digelar sejak Selasa 20 Desember 2022 kemarin.

Indonesia menutup Piala AFF 2020 dengan agak kecewa karena meskipun berhasil melaju hingga final, skuad asuhan Shin Tae-yong kembali gagal meraih gelar juara. Thailand kembali menunjukkan keperkasaannya dengan menang agregat 6-2. Ini merupakan gelar keenam untuk tim berjuluk Gajah Perang tersebut di turnamen ini.

Pada Piala AFF 2020, Indonesia belum bisa lepas dari kutukan sebagai runner up. Oleh karena itu, Indonesia bersiap untuk membawa pulang gelar juara pada Piala AFF 2022. Indonesia telah mendaftarkan 23 nama terbaiknya untuk memutuskan kutukan runner up Piala AFF. Beberapa nama pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Marc Klok, Ilija Spasojevic siap berjuang membela timnas Indonesia. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam.

Jadwal Timnas Indonesia di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang dapat disaksikan live streaming gratis di RCTI+ :

Indonesia VS Kamboja, 23 Desember 2022 | 15:30 WIB

Brunei Darussalam VS Indonesia, 26 Desember 2022 | 16:00 WIB

Indonesia VS Thailand, 29 Desember 2022 | 15:30 WIB

Filipina VS Indonesia, 2 Januari 2023 | 19.30 WIB

Catat jadwal dan jangan sampai ketinggalan pertandingan Indonesia live streaming di RCTI+ , Dapatkan beragam konten AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di RCTI+ yang lengkap, seperti :

1. Highlight

2. Recap (short Match)

3. Full match

4. Top Score AFF 2022

5. Best Player of The Match

6. Best Defensive Skill

7. Build up of the day

8. Most Impressive Assist

9. Jadwal Lengkap AFF 2022

10 Challenge berhadiah jutaan rupiah

Dengan beragamnya konten AFF Mitsubishi Electric Cup di aplikasi RCTI+, Helmi Balfas Selaku Chief Operating Officer RCTI+ berpendapat bahwa RCTI+ selalu mendukung dan berusaha berikan yang terbaik untuk seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Dan berharap konten - konten spesial AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang ada di RCTI+ dapat mempermudah dan memanjakan seluruh masyarakat Indonesia yang tertarik pada ajang bergengsi ini.