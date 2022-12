JAKARTA - PSSI sejauh ini masih belum mendapatkan izin keramaian saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada ajang Piala AFF 2022. Kabar tersebut ternyata cukup membuat penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam khawatir, sebab ia merasa skuad Garuda membutuhkan dukungan suporter secara langsung.

Hingga berita ini dibuat, pihak kepolisian belum mengeluarkan izin keramaian untuk dua laga kandang Timnas Indonesia. Hal itu merupakan imbas dari tragedi Kanjuruhan, yang membuat para stakeholder masih terus melakukan evaluasi dalam membenahi penanganan keamanan pertandingan.

Alhasil, PSSI pun belum membuka penjualan tiket untuk dua laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. PSSI hingga kini masih menunggu dikeluarkannya izin keramaian dari pihak kepolisian.

Tentu akan menjadi kerugian bagi Timnas Indonesia apabila tampil tanpa kehadiran suporter. Apalagi, misi untuk menjadi juara dihadang tim tangguh, Thailand di babak grup pada 29 Desember 2022 mendatang, yang mana merupakan laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Asnawi kemudian bereaksi terhadap permasalahan tersebut. Pemain Ansan Greeners itu memohon agar pemerintah dan kepolisian segera mengeluarkan izin keramaian.

“Jika kami dituntut untuk berprestasi, untuk itu kami sangat berharap pemerintah dan Polri dapat membantu kami untuk mewujudkan tujuan kita bersama, dengan diberikannya izin suporter,” tulis Asnawi di Instagram pribadinya, @asnawi_bhr, Minggu (18/12/2022).

Asnawi mengatakan bahwa Timnas Indonesia amat membutuhkan dukungan suporter di dalam stadion. Kehadiran pemain ke-12 dinilai sangat penting untuk memacu semangat dan mentalitas dirinya dan rekan-rekannya.

“Karena kami sangat membutuhkan sorakan dan dukungan di dalam stadion, agar kami bisa bermain lebih semangat dan mendapat motivasi lebih,” sambung Asnawi .

“It’s our time, let’s make it happen to be champions, Indonesia,” imbuhnya.

Selain menghadapi Thailand, Timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Kamboja di SUGBK pada 23 Desember 2022 mendatang. Sementara laga tandang Timnas Indonesia yakni menghadapi Brunei Darussalam dan Filipina.