JELANG laga final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis, FIFA janjikan closing ceremony yang layak dikenang. Acara penutupan ini akan dihelat 30 menit sebelum laga puncak antara Argentina vs Prancis.

Piala Dunia 2022 akhirnya telah sampai pada ujungnya. Argentina dan Prancis menjadi dua tim terakhir yang berdiri untuk memperebutkan trofi di Stadion Lusail pada Minggu 18 Desember 2022 mulai pukul 22.00 WIB.

Namun, layaknya Piala Dunia terdahulu, selalu ada pesta penutupan untuk mengakhiri turnamen sepakbola yang megah ini. Piala Dunia 2022 Qatar pun tak terkecuali.

Dalam rilisnya, FIFA berharap para fans untuk sudah berada di tempat duduk di tribun stadion pada pukul 20.30 WIB agar tak melewatkan upacara yang menjanjikan kenangan abadi.

“Menyusul upacara pembukaan yang merayakan menjembatani kesenjangan dan mengenal satu sama lain di luar perbedaan kita, upacara terakhir akan berlangsung selama 15 menit dan merujuk pada dunia yang berkumpul selama 29 hari turnamen melalui puisi dan musik,” tulis FIFA dalam rilisnya.

Mengusung tema “A Night to Remember”, acara closing ceremony nanti akan diakhiri dengan gabungan lagu-lagu dari Soundtrack Resmi yang menandai momen-momen tak terlupakan dari turnamen Piala Dunia 2022.

Rencananya akan tampil Davido dan Aisha yang akan menyanyikan '(Hayya Hayya) Better Together', Ozuna dan Gims dengan tembang berjudul 'Arhbo', dan jajaran lengkap wanita 'Light the Sky' akan hadir bersama Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad dan Manal.