SEBANYAK 5 pemain Timnas Maroko yang laku keras setelah Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Maroko membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan menembus semifinal.

Meski kalah 0-2 dari Prancis di semifinal, Maroko mendapat apresiasi dari seluruh penjuru dunia. Bahkan beberapa pemain di skuad mereka diprediksi bakal laku keras dan menjadi buruan klub-klub top Eropa pada bursa transfer musim dingin atau panas 2023. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain Timnas Maroko yang laku keras setelah Piala Dunia 2022:

5. Achraf Hakimi (PSG)

Sebelum tampil di Piala Dunia 2022 sekalipun, nama Achraf Hakimi sudah melambung bersama beberapa klub top Eropa seperti Borussia Dortmund, Inter Milan dan kini bersama PSG. Achraf Hakimi dikenal sebagai fullback modern yang sanggup membantu serangan.

Di Piala Dunia 2022, eks pemain Real Madrid ini mengemas satu assist dari enam pertandingan. Ia pun terpilih sebagai pemain terbaik saat Maroko menang 2-1 atas Kanada di fase grup.

4. Youssef En-Nesyri (Sevilla)

Youssef En-Nesyri sejak Januari 2020 memperkuat Sevilla. Dari 122 pertandingan bersama Sevilla, Youssef En-Nesyri mengemas 37 gol. di Piala Dunia 2022, Youssef En-Nesyri muncul sebagai bomber Maroko dengan koleksi dua gol dari enam pertandingan.

Terbaru, Youssef En-Nesyri mencetak gol kemenangan 1-0 Maroko atas Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022. Karena itu, Sevilla harus kerja ekstra agar sang penyerang tak berpindah klub pada Januari 2023.

3. Yassine Bounou (Sevilla)

Yassine Bounou turun dalam lima pertandingan dengan koleksi tiga clean sheet dan tiga kali kebobolan. Kiper milik Sevilla ini bahkan dua kali terpilih sebagai man of the match saat Maroko menyingkirkan Spanyol dan Portugal di babak 16 besar serta perempatfinal Piala Dunia 2022.

Namun, Yassine Bounou melakukan langkah terpuji. Menilai Youssef En-Nesyri lebih layak, Yassine Bounou memberikan trofi man of the match laga Maroko vs Portugal kepada sang rekan setim.

2. Hakim Ziyech (Chelsea)

Hakim Ziyech memang sudah bermain untuk tim sebesar Chelsea. Namun, eks pemain Ajax Amsterdam ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Chelsea.

Karena itu, berkat keberhasilannya mencetak satu gol dan satu assist sekaligus membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022, Hakim Ziyech diprediksi bakal digamit klub lain pada Januari 2023. Sejauh ini AC Milan disebut-sebut siap mendaratkan Hakim Ziyech. Jadi, bagaimana Ziyech?

1. Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengunjungi ruang ganti Maroko kelar laga semifinal Piala Dunia 2022. Secara tegas, Macron menyebut Sofyan Amrabat sebagai gelandang terbaik di Piala Dunia 2022.

“Presiden Prancis Emmanuel Macron menghampiri ruang ganti Maroko dan menyebut Sofyan Amrabat sebagai gelandang terbaik di Piala Dunia 2022. Ucapan itu disampaikan Macron di hadapan pemain-pemain Maroko lain,” tulis Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

Di laga semalam, Sofyan Amrabat 50 kali merebut bola dari pemain-pemain Prancis. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi ketimbang pemain mana pun di Piala Dunia 2022.