SEBUAH momen viral dalam laga Timnas Argentina vs Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022. Fans Argentina terlihat memberi sindiran kepada penggemar Timnas Arab Saudi dengan membentangkan poster bertuliskan, “Where Is Messi?”.

Diketahui, fans Timnas Arab Saudi ramai mencibir Lionel Messi usai duel tim kesayangannya melawan Argentina dalam fase grup Piala Dunia 2022. Berlaga di Stadion Lusail, Selasa 22 November 2022 sore WIB, Argentina secara mengejutkan kalah dari Arab Saudi dengan skor 1-2.

Sontak, kekalahan ini jadi sorotan karena Argentina tentunya difavoritkan memenangkan laga itu. Tak ayal, fans Arab Saudi pun begitu gembira mendapati hasil manis itu.

Mereka merayakannya dengan berbagai cara. Bahkan, ada fans Arab Saudi yang mengucapkan, "Where is Messi? Where is Messi?" kepada reporter televisi di luar stadion saat merayakan kemenangan itu pascalaga.

Kini, ujaran fans Arab Saudi itu pun balik disindir oleh suporter Timnas Argentina. Dilansir dari ESPN, Rabu (14/12/2022), mereka membentangkan tulisan, “Where Is Messi?” kala menyaksikan laga semifinal Timnas Argentina vs Kroasia di Stadion Lusail, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB.

Dalam laga itu, Lionel Messi kembali tampil ciamik. La Pulga -julukan Lionel Messi- mencetak satu gol lewat titik putih pada menit ke-34 yang membantu Argentina menang telak atas Kroasia dengan skor 3-0. Alhasil, Argentina langsung melenggang ke babak final. Hal ini makin menegaskan kegemilangan Messi di Piala Dunia 2022. Dia bahkan kini langsung merangsek ke daftar puncak top skor sementara Piala Dunia 2022 bersama bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Aksi Messi tentunya menepis pandangan fans Timnas Arab Saudi yang seakan mempertanyakan ketangguhan Lionel Messi di Piala Dunia 2022 usai kalah di laga perdana ajang itu. Messi pun tentunya siap melanjutkan kinerja apiknya ke partai final Piala Dunia 2022. Pasalnya, Messi kini hanya tinggal selangkah lagi merebut gelar juara Piala Dunia 2022. Argentina sendiri masih menanti lawannya di final Piala Dunia 2022, yakni antara Maroko atau Prancis.