KISAH mengharukan Lionel Messi yang mengikuti langkah Yassine Bounou, yakni menyerahkan gelar man of the match kepada rekan setim. Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik laga Argentina vs Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 pada Rabu, (14/12/2022) dini hari WIB.

Gelar man of the match disabet Lionel Messi setelah La Pulga mengemas satu gol dan satu assist saat Argentina menang 3-0 atas Kroasia. Lionel Messi mencetak gol pertama Argentina via eksekusi penalti pada menit 34.

(Lionel Messi saat melakukan selebrasi gol bersama Julian Alvarez)

Kemudian Lionel Messi juga memberi assist atas gol ketiga Argentina yang dilesakkan Julian Alvarez pada menit 69. Namun, kelar pertandingan, Lionel Messi menilai dirinya tak layak mendapatkan gelar man of the match.

Dalam pandangannya, gelar man of the match lebih layak diberikan kepada sang rekan setim, Julian Alvarez. Penyerang Manchester City ini mencetak dua gol di laga Argentina vs Kroasia.

Julian Alvarez merupakan sosok yang membuat Argentina diberi hadiah penalti. Saat itu, Julian Alvarez dijatuhkan kiper Kroasia, Dominik Livakovic, di kotak terlarang.

Tak sampai di situ aksi eks penyerang River Plate ini. Julian Alvarez juga mencetak dua gol, tepatnya pada menit 39 dan 69.

"Setiap pemain bermain sangat baik. Namun, jika saya harus memilih, saya akan memberikan penghargaan ini (man of the match) kepada Julian (Alvarez). Ia memainkan permainan yang luar biasa," kata Lionel Messi mengutip dari Metro, Rabu (14/12/2022). (Yassine Bounou beri trofi pemain terbaik ke Youssef En-Nesyri) Seperti yang sudah disinggung di atas, Lionel Messi mengikuti jejak kiper Maroko, Yassine Bounou. Yassine Bounou tercatat membuat tiga penyelamatan gemilang saat Maroko menang 1-0 atas Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022. Alhasil, kiper Sevilla itu didapuk sebagai man of the match. Namun, Yassine Bounou menyerahkan trofi itu kepada sang rekan setim di Maroko dan Sevilla, Youssef En-Nesyri, yang mencetak gol kemenangan timnya atas Portugal. Sekarang yang jadi pertanyanaan, akankah Lionel Messi dan Yassine Bounou berduel di final Piala Dunia 2022? Maroko akan tampil di semifinal Piala Dunia 2022 kontra Prancis pada Kamis, 15 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.