SEBANYAK 5 rekor yang bisa dipecahkan Lionel Messi di laga Argentina vs Kroasia akan diulas Okezone. Argentina akan bersua Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 yang dilangsungkan di Stadion Lusail pada Rabu, 14 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Kelar laga krusial itu, ada sejumlah rekor yang bisa dicetak La Pulga –julukan Lionel Messi. Lantas, apa saja rekor yang bisa dipecahkan Lionel Messi?

Berikut 5 rekor yang dipecahkan Lionel Messi di laga Argentina vs Kroasia:

5. Top Skor Timnas Argentina di Piala Dunia



Saat ini Lionel Messi dan Gabriel Batistuta berstatus sebagai top skor Timnas Argentina di Piala Dunia dengan koleksi 10 gol. La Pulga –julukan Lionel Messi– mencetak gol ke-10-nya saat membantu Argentina menang atas Belanda di perempatfinal pada Sabtu, 10 Desember 2022 dini hari WIB.

Karena itu, jika Lionel Messi membobol gawang Kroasia, koleksi gol La Pulga sudah melewati pencapaian Batistuta. Dengan begitu, Lionel Messi sah dinobatkan sebagai top skor sepanjang masa Timnas Argentina di Piala Dunia.

4. Jumlah Penampilan Terbanyak

Saat ini pesepakbola legenda Jerman, Lotthar Matthaus, tercatat sebagai sosok dengan caps terbanyak di Piala Dunia. Selama tampil membela Jerman di lima Piala Dunia (1982, 1986, 1990, 1994 dan 1998), legenda Bayern Munich ini mencatatkan 25 penampilan.

Saat ini, Lionel Messi yang juga tampil di lima Piala Dunia (2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022) sudah mencatatkan 24 laga. Karena itu, laga Argentina vs Kroasia bakal menjadi pertandingan ke-25 Lionel Messi di Piala Dunia.

3. Assist Terbanyak

Tak hanya gol terbanyak, Lionel Messi juga berpotensi mencetak status sebagai peraih assist terbanyak Argentina di Piala Dunia. Saat ini, top assist Argentina di Piala Dunia dipegang Diego Maradona dengan delapan assist.

Saat ini, Lionel Messi sudah mengemas tujuh assist dan itu berarti, Lionel Messi hanya terpaut satu assist dari Diego Maradona.

2. Man of The Match

Untuk yang satu ini, Lionel Messi sebenarnya sudah menyandang status terbanyak. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Lionel Messi berstatus sebagai pemain dengan trofi man of the match terbanyak, yakni sembilan kali.

Pemain yang paling dekat dengan Lionel Messi adalah sang rival abadi, Cristiano Ronaldo, dengan tujuh man of the match. Namun, Cristiano Ronaldo tak bisa menambah jumlah man of the match-nya lagi di Piala Dunia 2022, mengingat Portugal sudah tersingkir di perempatfinal.

1. Rekor Miroslav Klose

Miroslav Klose tak hanya menyandang rekor pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 16 gol. Pesepakbola legenda Jerman ini juga memegang rekor lain, yakni pemain dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia (17 laga).

Saat Argentina menang atas Belanda, Lionel Messi sudah menyamai jumlah kemenangan Klose di Piala Dunia. Hal itu berarti jika Argentina menang atas Kroasia, Lionel Messi resmi menyandang sebagai pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak di Piala Dunia!

Aksi Lionel Messi di laga Argentina vs Kroasia sangat dinantikan. Lionel Messi praktis berhasrat membalas kekalahan Argentina dari Kroasia dengan skor 0-3 di fase grup Piala Dunia 2018.