SEBANYAK 5 rekor yang dibuat Maroko setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Secara mengejutkan, Maroko menang 1-0 atas Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022 yang dilangsungkan di Stadion Al Thumama pada Sabtu, 10 Desember 2022 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Maroko akan bersua pemenang laga Inggris vs Prancis di semifinal Piala Dunia 2022. Lantas, apa saja rekor yang dibuat Maroko setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2022?

Berikut 5 rekor yang dibuat Maroko setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2022:

5. Clean Sheet Terbanyak

Maroko menjadi tim asal Afrika dengan jumlah clean sheet terbanyak dalam satu ajang Piala Dunia. Romain Saiss dan kawan-kawan telah mencatatkan empat clean sheet di Piala Dunia 2022.

Maroko tercatat bermain 0-0 kontra Kroasia, menang 2-0 atas Belgia, bermain 0-0 kontra Spanyol (di waktu normal) dan menumbangkan Portugal 1-0. Pertahanan rapat merupakan modal utama Maroko saat turun di semifinal Piala Dunia 2022.

4. Tim Pertama Afrika yang Menang Adu Penalti

Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim asal Afrika yang menang adu penalti di Piala Dunia. Catatan ini memang bukan dicetak di babak perempatfinal, melainkan 16 besar.

3. Tim Pertama Afrika yang Lolos Semifinal Piala Dunia





Maroko berstatus sebagai tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia. Sebelumnya, pencapaian terbaik tim Afrika adalah menembus perempatfinal Piala Dunia, yakni Kamerun (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) dan Maroko (2022).

Mumpung sudah sampai di semifinal, Maroko bakal tampil habis-habisan. Menarik menanti aksi lanjutan Achraf Hakimi dan kawan-kawan.

2. Jejaki Sukses Italia





Maroko mengikuti jejak sukses Italia di Piala Dunia 2006. Saat itu, Italia hanya kemasukan satu gol di Piala Dunia 2006 kelar melewati babak perempatfinal. Satu-satunya gol yang masuk ke gawang Italia tercipta lewat gol bunuh diri Cristian Zaccardo di laga Italia vs Amerika Serikat (fase grup).

Begitu juga dengan Maroko. Satu-satunya gol yang masuk ke gawang Maroko dalam lima pertandingan Piala Dunia 2022, diciptakan sang pemain sendiri. Momen itu terjadi saat bek Maroko, Nayef Aguerd, membuat gol bunuh diri saat sang tim menang 2-1 atas Kanada.

Di Piala Dunia 2006, Italia keluar sebagai juara setelah mengukir catatan di atas. Jadi, akankah Maroko mengikuti jejak sukses Italia dengan menjadi juara Piala Dunia 2022?

1. Permalukan Cristiano Ronaldo





Kiper Maroko, Yassine Bounou, berhasil membuat malu Cristiano Ronaldo. Penjaga gawang milik Sevilla ini keluar sebagai pemain terbaik dalam dua laga beruntun Piala Dunia, sesuatu yang gagal dilakukan Cristiano Ronaldo di edisi Piala Dunia kali ini.

Sebelum menjadi man of the match laga Maroko vs Portugal, Yassine Bounou keluar sebagai pemain terbaik laga Maroko vs Spanyol. Yassine Bounou pun terpilih sebagai pemain terbaik dalam dua laga beruntun, sesuatu yang tak pernah dibuat pesepakbola Afrika lain sebelumnya.

Lolosnya Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022 layak mendapatkan apresiasi. Jika nantinya mereka kalah di semifinal, Maroko telah membuat sejarah di Piala Dunia.