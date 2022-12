PREDIKSI Timnas Inggris vs Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022 akan diulas dalam artikel ini. Duel ini bakal jadi adu gengsi antara The Three Lions (julukan Inggris) dan Les Bleus (julukan Prancis) untuk memastikan satu tiket semifinal Piala Dunia 2022.

Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung di Al Bayt Stadium, Al Khor, Minggu 11 Desember 2022 dini hari pukul 02.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mutlak untuk didapatkan kedua tim demi mendapatkan tempat di babak semifinal.

Sejak awal Piala Dunia 2022, Inggris dan Prancis memang berhasil menunjukan konsistensi yang cukup baik. Inggris mampu tak terkalahkan sejak babak penyisihan grup. Sedangkan Prancis hanya menelan satu kekalahan melawan Tunisia di Grup D di saat Les Bleus tidak menurunkan skuad utama mereka.

Dengan hasil tersebut, The Three Lions sukses menjadi juara Grup B tanpa kekalahan. Sedangkan Les Bleus juga berhasil menjadi pemuncak Grup D walaupun mengalami satu kekalahan.

Hasil tersebut tidak lepas dari konsistensi yang mampu ditunjukan kedua tim untuk memperebutkan gelar juara di Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, siapa yang lebih siap tampil di laga kali ini akan berhak memastikan diri untuk bersaing di semifinal.

Saat ini Inggris mampu menunjukan yang sangat baik untuk bisa bersaing di Piala Dunia. Kolaborasi antara pemain muda yang prima serta beberapa bintang pengalaman membuat The Three Lions bukanlah tim yang bisa dianggap remeh.

Beberapa pemainnya yang saat ini sedang bersinar seperti Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan pemain lainnya tentu siap untuk memberikan tantangan sulit untuk Prancis. Pelatih Les Bleus, Didier Deschamps pun harus segera menemukan cara untuk bisa membuat Inggris kesulitan. Sementara itu, Prancis juga hingga kini, juga mampu tampil dominan. Beberapa pemain bintang seperti Kylian Mbappe dan juga Olivier Giroud tentu akan menjadi ancaman besar bagi Inggris untuk bisa lolos ke semifinal. Selain itu, Prancis yang berstatus sebagai juara bertahan tentu memiliki tekad yang sangat besar untuk terus mempertahankannya. Meski begitu, mereka sama sekali tidak boleh lengah agar tujuan tersebut bisa tercapai. Head to Head Timnas Inggris vs Prancis Prancis 3-2 Inggris (Pertandingan Persahabatan, 14/6/2017) Inggris 2-0 Prancis (Pertandingan Persahabatan, 18/11/2015) Prancis 1-1 Inggris (Piala Eropa 2012, 11/6/2012) Inggris 1-2 Prancis (Pertandingan Persahabatan, 18/11/2010) Prancis 1-0 Inggris (Pertandingan Persahabatan, 26/3/2008) 5 Pertandingan Terakhir Timnas Inggris Inggris 3-0 Senegal (Piala Dunia 2022, 5/12/2022) Wales 0-3 Inggris (Piala Dunia 2022, 30/11/2022) Inggris 0-0 Amerika Serikat (Piala Dunia 2022, 26/11/2022) Inggris 6-2 Iran (Piala Dunia 2022, 21/11/2022). Inggris 3-3 Jerman (UEFA Nations League, 27/9/2022) 5 Pertandingan Terakhir Timnas Prancis Prancis 3-1 Polandia (Piala Dunia 2022, 4/12/2022) Tunisia 1-0 Prancis (Piala Dunia 2022, 30/11/2022) Prancis 2-1 Denmark (Piala Dunia 2022, 26/11/2022) Prancis 4-1 Australia (Piala Dunia 2022, 23/11/2022) Denmark 2-0 Prancis (UEFA Nations League, 26/9/2022). Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Prancis: Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden. Pelatih: Gareth Southgate. Prancis (4-2-3-1): Hugo Lloris; Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Olivier Giroud. Pelatih: Didier Deschamps. Prediksi skor: Inggris 0-1 Prancis