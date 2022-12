SALAH satu pemain andalan Timnas Inggris, Raheem Sterling belum lama ini mendapat kejadian yang tidak mengenakan. Dirinya harus cabut dari Qatar dan kembali ke London, Inggris demi menyambangi keluarganya yang jadi korban perampokan.

Demi menjaga keluarganya, Raheem Sterling sampai mengurus surat jaminan keamanan dari kepolisian setempa. Setelah memastikan urusannya di London beres, pemain Chelsea itu pun mempertimbangkan untuk kembali ke skuad Timnas Inggris jelang perempatfinal Piala Dunia 2022.

Sekadar diketahui kembali, Raheem Sterling sempat absen ketika Inggris membungkam Senegal dengan skor telak 3-0 di 16 besar Piala Dunia 2022. Eks pemain Manchester City dan Liverpool itu absen lantaran harus pulang ke London, menemui kekasih dan anaknya.

Pasalnya, rumah keluarganya sempat disatroni sekelompok perampok bersenjata. Perhiasan dan jam tangan pun raib digondol maling.

Pihak kepolisian Surrey, London pun mengonfirmasi bahwa tidak ada tindak kekerasan pada saat perampokan tersebut. Selain itu, keluarga Raheem Sterling sedang berada di luar rumah.

Raheem Sterling yang saat ini masih di London, kabarnya sudah mengurus surat jaminan keamanan dari pihak kepolisian terhadap keluarganya. Winger 28 tahun itu pun berencana untuk kembali ke skuad Timnas Inggris di Qatar.

Menurut laporan Mirror, Raheem Sterling direncanakan berangkat ke Qatar hari ini, Kamis (8/12/2022) waktu setempat. Ia pun berpeluang tampil kala Inggris berhadapan dengan tim unggulan turnamen, Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022.

(Suasana latihan Timnas Inggris jelang hadapi Prancis)

Meski demikian, sang pelatih, Gareth Southgate sebelumnya menyatakan bahwa keamanan keluarga Raheem Sterling adalah prioritas. Ia tidak mempermasalahkan jika Raheem Sterling akhirnya memilih untuk tidak kembali ke Qatar hingga Piala Dunia 2022 usai.

Di lain hal, sisi sayap Timnas Inggris juga masih cukup mumpuni. Masih ada Marcus Rashford, Phil Foden dan Bukayo Saka jika Sterling absen.

Namun, Gareth Southgate akan lebih senang jika Raheem Sterling akhirnya kembali ke Qatar. Sebab dirinya memiliki lebih banyak opsi strategi dalam meladeni perlawanan Kylian Mbappe dan kolega.

Laga Inggris versus Prancis akan dihelat di Al-Bayt Stadium Al-Khor pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB. Performa Prancis yang sedang on fire berpotensi menjadi batu sandungan bagi The Three Lions (julukan Inggris) untuk membawa pulang trofi Piala Dunia kembali ke Inggris.