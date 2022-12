SEBANYAK 4 negara yang terancam gagal lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Dari Jumat 9 Desember 2022 malam WIB hingga Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB akan dilangsungkan empat laga perempatfinal Piala Dunia 2022.

Laga-laga itu meliputi Kroasia vs Brasil (Jumat, 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB), Belanda vs Argentina (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB), Maroko vs Portugal (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 22.00 WIB) dan Inggris vs Prancis (Minggu, 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB).

Jika melihat kiprah sejauh ini, Okezone memberi penilaian tim-tim mana saja yang terancam gagal lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Siapa saja?

Berikut 4 negara yang terancam gagal lolos ke semifinal Piala Dunia 2022:

4. Kroasia





Kroasia memang belum terkalahkan di Piala Dunia 2022. Namun, kemapanan itu berpotensi terhenti di tangan Brasil, tim yang disebut-sebut bakal keluar sebagai juara Piala Dunia 2022.

Pertahanan rapat yang ditunjukkan Kroasia sejauh Piala Dunia 2022 berjalan, diprediksi bakal tembus lewat kolaborasi Vinicius Jr dan Neymar Jr. secara rekor pertemuan Brasil juga dominan atas Kroasia, yakni tiga menang dan satu imbang dalam empat laga.

3. Belanda





Sama seperti Kroasia, Belanda juga belum terkalahkan di Piala Dunia 2022. Dari empat laga, skuad asuhan Louis van Gaal meraup tiga menang dan satu imbang. Namun, di perempatfinal Piala Dunia 2022, Belanda bakal ditantang Argentina yang diperkuat Lionel Messi.

Ambisi Lionel Messi memenangkan trofi Piala Dunia di kesempatan terakhirnya, membuat Julian Alvarez dan kawan-kawan selalu tampil mati-matian di sepanjang laga.

Di pertemuan terakhir atau pada Piala Dunia 2014, Lionel Messi dan kawan-kawan juga mengalahkan Belanda asuhan Louis van Gaal lewat drama adu penalti. Karena itu, jangan heran jika langkah Belanda di Piala Dunia 2022 dihentikan Argentina.

2. Inggris Inggris mempunyai catatan seperti Belanda, yakni tiga menang dan satu imbang dalam empat laga yang dijalani di Piala Dunia 2022. Namun, catatan impresif Inggris di atas berpotensi dihentikan Prancis. Les Bleus โ€“julukan Prancisโ€“ tampil mengerikan di Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe dan kawan-kawan menang 4-1 atas Australia dan menghajar Polandia 3-1. Dalam lima pertemuan terakhir kontra Inggris, Prancis juga dominan dengan catatan tiga menang, satu imbang dan satu kalah. 1. Maroko Kisah Cinderella Maroko berpotensi dihentikan Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022. Maroko yang mempunyai pertahanan rapat bakal diuji lini depan Portugal yang dikenal ganas. Bersama Inggris, Portugal saat ini berstatus sebagai tim terproduktif di Piala Dunia 2022 dengan 12 gol, atau rata-rata tiga gol per pertandingan. Portugal juga berpengalaman mengalahkan Maroko yang didominasi pemain keturunan di dalam skuad mereka (total ada 14 pemain keturunan). Di Piala Dunia 2018, Portugal menang 1-0 atas Maroko. Saat itu, gol tunggal kemenangan Portugal dilesakkan Cristiano Ronaldo pada menit keempat.