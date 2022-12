JELANG Timnas Inggris vs Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022, asisten pelatih The Three Lions (julukan Inggris), Steve Holland memperingatkan timnya agar waspada dengan Kylian Mbappe. Menurutnya, Kylian Mbappe memiliki kemampuan layaknya Lionel Messi di Timnas Argentina.

Seperti diketahui, Inggris akan menjajal kemampuan Prancis demi satu tiket semifinal Piala Dunia 2022. Laga itu bakal digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.

Diketahui, pada Selasa 6 Desember 2022 waktu setempat, latihan Timnas Inggris diliburkan. Nantinya, The Three Lions bakal berlatih beberapa hari jelang laga krusial tersebut.

Sementara Timnas Prancis langsung menjalani latihan pasca laga terakhirnya di babak 16 besar silam. Tapi, yang jadi sorotan, pada Rabu (7/12/2022) dikabarkan Kylian Mbappe tidak ikut latihan tanpa diketahui penyebabnya.

Steve Holland yang juga mengetahui kabar itu tak mau terpengaruh. Dia justru memberikan pandangannya terhadap pemain 23 tahun itu. Menurutnya, Kylian Mbappe termasuk pemain yang istimewa di dunia ini.

"Saya pikir ada beberapa pemain di planet ini yang perlu Anda perhatikan secara khusus. Salah satunya mungkin masih (Lionel) Messi,” ucap Steve Holland dikutip laman Sky Sports, Rabu (7/12/2022).

"Saya sarankan, Anda juga harus memasukkan (Kylian) Mbappe ke dalam kategori tersebut,” tambahnya.

"Kami tidak perlu menyangkal hal itu, yang jelas kami harus mencoba menemukan cara menghentikannya,” lanjutnya. Kemudian dia membagikan pengalaman berkonsultasi dengan pelatih-pelatih ternama untuk menghadapi pemain seperti Kylian Mbappe. Satu di antaranya dengan menyiapkan pemain khusus untuk mengawalnya sepanjang pertandingan. Kendati demikian, hal itu yang kekurangan tersendiri bagi Inggris. Sebab demikian, The Three Lions harus saling menguatkan di bawah arahan Gareth Southgate. "Selalu ada plus dan minus untuk semua tim. Itu (seperti) kucing dan tikus. Kami masih harus mencoba menghadapi mereka, tetapi kami juga harus memanfaatkan kelemahan mereka,” lanjutnya. Jika berhasil meraih kemenangan, Inggris bakal memastikan satu tiket semifinal Piala Dunia 2022. Mereka akan bersua pemenang Timnas Maroko vs Portugal, yang juga memperebutkan satu tempat di semifinal.