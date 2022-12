UPDATE ranking FIFA kelar 16 besar Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Piala Dunia 2022 sudah merampungkan babak 16 besar pada Rabu, (7/12/2022) dini hari WIB. Selanjutnya, babak perempatfinal Piala Dunia 2022 akan dimulai pada Jumat, 9 Desember 2022 malam WIB.

Sesuai jadwal yang dirilis, laga-laga perempatfinal Piala Dunia 2022 mempertemukan Brasil vs Kroasia (Jumat, 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB), Belanda vs Argentina (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB), Maroko vs Portugal (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 22.00 WIB) dan Prancis vs Inggris (Minggu, 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB).

(Timnas Brasil masih memuncaki peringkat dunia FIFA)

Kelar melewati laga-laga sengit dari fase grup sampai 16 besar, bagaimana pergerakan tim-tim di atas dalam ranking FIFA? FIFA sendiri belum mengeluarkan ranking resmi untuk edisi Desember 2022.

Sesuai jadwal, FIFA akan mengeluarkan ranking terbaru pada 22 Desember 2022. Namun, laman football-ranking.com menyediakan perhitungan poin sehingga sudah diketahui tim-tim mana saja yang mengalami kenaikan atau penurunan posisi di ranking FIFA selama pergelaran Piala Dunia 2022.

Brasil masih kukuh di puncak peringkat FIFA. Hanya saja setelah melewati empat pertandingan, skuad asuhan Tite malah kehilangan 0,53 poin. Brasil sempat kehilangan banyak poin karena kalah 0-1 dari Kamerun di matchday pamungkas Grup G Piala Dunia 2022. Kekalahan itu membuat Brasil kehilangan 41 poin!

Kemudian di urutan dua dunia ada Argentina. Lionel Messi dan kawan-kawan naik satu posisi setelah mendapatkan 13,04 poin tambahan. Skuad La Albiceleste menggeser Belgia yang turun ke posisi tiga.

Belgia turun satu anak tangga karena kehilangan 35 poin, efek gagal lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Selanjutnya ada Inggris yang naik satu posisi ke urutan empat dunia setelah mendapatkan 45,6 poin. Inggris mendapatkan banyak poin karena belum terkalahkan dalam empat laga yang dijalani di Piala Dunia 2022. Bahkan skuad asuhan Gareth Southgate ini selalu menang dengan selisih minimal tiga gol, yakni menang 6-2 atas Iran serta menghajar Wales dan Senegal 3-0. (Timnas Prancis turun satu posisi di ranking FIFA) Di urutan kelima ada Prancis yang mendapatkan 10 poin tambahan. Prancis turun satu anak tangga karena sempat kalah 0-1 dari Tunisia di matchday pamungkas Grup D. Kemudian, ada Belanda yang naik dua posisi (dari posisi delapan ke enam) serta Portugal yang naik satu posisi dari tangga sembilan ke delapan dunia. Ketimbang kontestan perempatfinal Piala Dunia 2022 lain, Maroko yang paling dahsyat. (Timnas Maroko naik 8 posisi selama pergelaran Piala Dunia 2022) Negara asal Benua Afrika itu naik delapan posisi dari tangga 22 ke 14 dunia! Keberhasilan mengalahkan negara-negara beken seperti Belgia dan Spanyol menjadi alasannya. Berikut update ranking FIFA kelar 16 besar Piala Dunia 2022: (Khusus kontestan perempatfinal Piala Dunia 2022) 1. Brasil (-0,53 Poin – Bertahan di Peringkat 1 Dunia) 2. Argentina (+13,04 Poin – Naik 2 Posisi) 3. Belgia (-35 Poin – Turun 1 Posisi) 4. Inggris (+45,6 Poin – Naik 1 Posisi) 5. Prancis (+10,72 Poin – Turun 1 Posisi) 6. Belanda (+43,58 Poin – Naik 2 Posisi) 7. Italia (-2,59 Poin – Turun 1 Posisi) 8. Portugal (+25,98 Poin – Naik 1 Posisi) 9. Spanyol (-21,79 Poin – Turun 2 Posisi) 10. Kroasia (+29,3 Poin – Naik 2 Posisi) 14. Maroko (+75,22 Poin – Naik 8 Posisi)