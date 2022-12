TIMNAS Inggris baru saja memastikan satu tiket perempatfinal Piala Dunia 2022. Hal itu didapat oleh The Three Lions (julukan Timnas Inggris) usai mengandaskan Senegal dengan skor 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin (5/12/2022) dini hari WIB.

The Three Lions sendiri sukses mencetak dua gol di babak pertama via Jordan Henderson (38') Harry Kane (45+3'). Sementara di babak kedua, giliran Bukayo Saka (57') mempertegas kemenangan skuad asuhan Gareth Southgate tersebut.

Hasil itu membawa Inggris melaju ke perempatfinal. Nantinya, mereka bakal dihadapkan salah satu favorit juara Piala Dunia 2022, yaitu Prancis.

Sebelumnya, Prancis mampu mengalahkan Polandia. Les Bleus (julukan Prancis) sukses menekuk Robert Lewandowski dkk dengan skor 3-1.

Menghadapi Prancis, salah satu juru gedor Inggris, Phil Foden sangat senang. Ia tak sabar melawan juara bertahan Piala Dunia edisi sebelumnya.

Jika mampu merebut kemenangan, prakits dapat meningkatkan kepercayaan diri The Three Lions untuk jadi juara Piala Dunia 2022. Namun, Phil Foden sadar diri, bukan hal mudah menggapai itu semua.

“Kami semua ingin memainkan pertandingan terbesar. Tidak ada pertandingan yang lebih besar, ketimbang melawan Timnas Prancis,” kata Phil Foden dikutip BBC, Senin (5/12/2022). “Jika kami dapat meneruskan momentum, kami dapat menciptakan kesempatan dan membuat gol. Kami menantikan pertandingan ini. Tetapi, laga ini akan menjadi tantangan yang besar,” ujarnya. Sebagai tambahan informasi, laga perempatfinal Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Prancis bakal tersaji di Stadion Al Bayt, Qatar. Laga itu pun digelar mulai Minggu, 11 Desember 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.