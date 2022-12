BELUM cetak gol di Piala Dunia 2022, Harry Kane bikin peringatan jelang Inggris vs Senegal. Sang striker The Three Lions – julukan Timnas Inggris – mengatakan bahwa dirinya pasti mencetak gol jika ada peluang menghampiri.

Sang bomber Tottenham Hotspur datang ke Qatar dengan harapan menjadi sumber gol utama Timnas Inggris. Namun demikian, dia bahkan belum mencetak sebiji gol pun dari tiga kali bertanding di fase grup kontra Iran, Amerika Serikat, dan Wales.

Meskipun disebut mandul, namun Harry Kane tidak risau. Pengalamannya membuat sang kapten bisa lebih bersabar menunggu gol pertama di turnamen ini.

"Saya adalah seseorang yang ingin mencetak gol di setiap pertandingan. Akan tetapi, saat mendapatkan lebih banyak pengalaman saya tahu itu tidak akan terjadi di setiap pertandingan. Jadi, harus bersabar," kata Harry Kane dilansir dari Sportskeeda, Minggu (4/12/2022).

Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan akan berusaha lebih baik laga setiap laganya. Namun, baginya terus berusaha memberikan kontribusi dalam setiap permainan Inggris.

“Saya mencoba untuk melihat permainan saya secara keseluruhan. Apakah ada area yang dapat saya tingkatkan? Apakah ada alasan mengapa saya tidak mencetak gol? Tapi terkadang hanya bola yang jatuh ke arah saya dan di lain waktu tidak," ujarnya.

Kane mengatakan tidak mau terlalu pusing memikirkan belum mencetak gol. Dia pun memberi peringatan kepada lawan bahwa jika dirinya diberi kesempatan, maka gol pasti akan tercipta.

"Jadi, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Cara terbaik adalah pergi ke sana di setiap pertandingan dengan pola pikir yang sama. Hal terpenting adalah mencoba memenangkan pertandingan," ucapnya. "Jika gol dan peluang menghampiri saya, bersiaplah untuk mengambilnya," tambahnya. Kane akan mencoba mengakhiri dahaga golnya di Piala Dunia 2022 pada saat Inggris berjumpa Senegal di babak 16 besar. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Al Bayt, Senin 5 Desember 2022 dini hari nanti WIB.