LINK live streaming Timnas Inggris vs Senegal di 16 besar Piala Dunia 2022 akan dibahas di sini. Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, sama sekali tidak boleh mengabaikan kemampuan The Lions of Teranga – julukan Timnas Senegal.

The Three Lions – julukan Timnas Inggris – bakal melakoni laga 16 besasr dengan menghadapi Senegal., Laga ini bakal dihelat di Stadion Al Bayt, Senin 5 Desember 2022 nanti mulai pukul 02.00 WIB.

Inggris sukses merajai Grup B dengan mengalahkan Iran 6-2 dan Wales 3-0. Mereka sempat ditahan 0-0 oleh Amerika Serikat, namun Senegal menghadirkan sebuah tantangan baru bagi Gareth Southgate.

Meski tidak diperkuat Sadio Mane, Gareth Southgate tetap waspadai Senegal. Sebab, The Three Lions menghadapi juara Afrika. Sehingga, ia menilai The Lions of Teranga bakalan tampil percaya diri.

“Sekarang, kami memiliki tantangan yang berbeda lagi, tim yang sangat percaya diri, juara Afrika, jadi mereka datang dengan perasaan itu,” ungkap Southgate, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Inggris, Minggu (4/12/2022).

Southgate pun menyadari kualitas Senegal yang bisa memberikan ancaman serius kepada timnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengharapkan laga yang mudah kali ini. “Mereka memiliki ancaman yang berbeda dengan tim lain yang pernah kami lawan dan juga, secara defensif sedikit berbeda," cetus Southgate. "Kami tidak berangan-angan bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit," tandasnya. Link Live Streaming Timnas Inggris vs Senegal di 16 Besar Piala Dunia 2022 https://www.vidio.com/live/9430-world-cup-1?schedule_id=2311431