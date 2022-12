SEBANYAK 4 pelatih Timnas yang dipastikan cabut setelah Piala Dunia 2022 akan diulas pada artikel Okezone kali ini. Performa tim yang berlaga di ajang sepakbola empat tahunan itu tak hanya dipengaruhi dari para pemain melainkan juga pelatih.

Umumnya, penurunan kualitas pemain dapat mempengaruhi karier kedepannya di lapangan. Hal itu pun juga dirasakan para pelatih sebagai juru taktik.

Tak hanya itu, ada berbagai alasan lainnya yang membuat sang juru taktik memilih untuk pergi. Di Piala Dunia 2022 sendiri ada beberapa pelatih yang dipastikan hengkang dari timnas.

Berikut 4 Pelatih Timnas yang Dipastikan Cabut Setelah Piala Dunia 2022

4. Louis Van Gaal





Pelatih berusia 71 tahun ini telah lama memegang Timnas Belanda. Sayangnya, Louis van Gaal sudah dikabarkan akan hengkang dari De Oranje -julukan Belanda- sebelum Piala Dunia 2022 digelar.

Timnas Belanda telah mengumumkan hal tersebut pada bulan April 2022 lalu. Tak hanya itu, mereka juga telah memiliki pelatih pengganti yang dikontrak usai Piala Dunia 2022 selesai, yakni Ronald Koeman.

Bersama De Oranje, mantan pelatih Manchester United ini berhasil meraih juara ketiga pada Piala Dunia 2014 Brasil. Setelah hengkang dari lapangan hijau, nantinya Louis van Gaal akan fokus untuk pemulihan kanker prostat yang tengah dialaminya, sehingga besar kemungkinan setelah gelaran Piala Dunia 2022 dirinya akan pensiun.

3. Gareth Southgate





Pelatih berusia 52 tahun ini menjadi satu-satunya pelatih yang kontraknya berakhir paling lama, yakni hingga 31 Desember 2024 mendatang. Sayangnya, kontrak Gareth Southgate ini tak aman jika tak mampu memberikan gelar juara Piala Dunia 2022 untuk Timnas Inggris.

Tentunya tugas ini sangat berat untuknya mengingat persaingan di Piala Dunia 2022 sangatlah ketat dan sulit. Semenjak mengomandoi Timnas Inggris sejak 2016 lalu, permainan tim mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Akan tetapi, The Three Lions -julukan Inggris- gagal dalam dua kompetisi terakhir. Bahkan, pada Piala Dunia 2018 Rusia kemarin, Timnas Inggris hanya bisa menjadi finalis dan mendapatkan tempat keempat.

Kabar pemecatan Southgate pun telah tersiar jauh sebelum gelaran Piala Dunia 2022 dimulai. Bahkan official The Three Lions telah mengantongi dua nama yang akan menggantikannya, yakni Thomas Tuchel dan Graham Potter.

2. Didier Deschamps Didier Deschamps juga diketahui akan mengakhiri jabatannya usai Piala Dunia 2022 digelar. Bukan lantaran ancaman melainkan Deschamps dan Federasi Sepak Bola Prancis telah sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak setelah Piala Dunia 2022 Qatar selesai. Prancis diketahui lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen Grup D. Deschamps sendiri telah menahkodai Les Bleus sejak 2012 lalu, menggantikan peranan dari Laurent Blanc usai Piala Eropa 2012. Prestasi terbaiknya bersama Les Bleus -julukan Prancis- yakni menjuarai Piala Dunia 2018 Rusia lalu. 1. Roberto Martinez Pelatih yang kini berusia 49 tahun itu gagal membawa Eden Hazard dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar dari Grup F. Diketahui, jika kontrak Roberto Martinez berakhir seiring tersingkirnya Timnas Belgia di Piala Dunia 2022. Hingga kini, belum ada pembicaraan mengenai kontrak dari Federasi Sepakbola Belgia dengan mantan pelatih Everton tersebut. Martinez sendiri ditunjuk sebagai pelatih The Red Devils -julukan Belgia- sejak 3 Agustus 2016 lalu. Bersama Timnas Belgia ia berhasil meraih juara ketiga pada Piala Dunia 2018 Rusia lalu. Sayangnya, prestasi tersebut tak mampu diulang Belgia pada edisi kali ini. Itulah 4 pelatih timnas yang dipastikan cabut setelah Piala Dunia 2022. Semoga bermanfaat!