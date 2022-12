SAKSIKAN Piala AFF 2022 hingga Men In Black untuk akhir tahun seru di Vision+. Banyak pilihan tayangan juga yang sayang dilewatkan selama liburan akhir tahun di rumah.

Pencinta sepakbola nasional pasti sudah tidak sabar menyambut kiprah Timnas Indonesia di turnamen antarnegara Asia Tenggara, Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sendiri akan bersaing di Grup A bersama Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filiipina dalam ajang ini.

Turnamen dua tahunan Asia Tenggara tersebut bisa Anda saksikan di Vision+ mulai tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Ekslusif di kanal Soccer Channel.

Beralih ke dunia hiburan, ada film Feliz NaviDAD yang mengisahkan tentang seorang duda bernama David dalam perjalanan menemukan cintanya kembali dengan seorang musisi melalui sebuah kencan online. Film yang dibintangi oleh Mario Lopez, AnnaLynne McCord, Paulina Chavez, dan Marycarmen Lopez ini bisa disaksikan pada 11 Desember 2022, pukul 20.55 WIB di channel Lifetime.

Selanjutnya, film terbaru dari Tom Holland berjudul Uncharted akan hadir di AXN pada 25 Desember 2022 pukul 20.00 WIB. Film yang diadaptasi dari sebuah video games ini, menceritakan tentang perjalanan para pemburu harta, Nathan dan Victor Sullivan, dalam misinya mencari sebuah harta karun tersembunyi yang telah hilang ratusan tahun lamanya.

Tidak hanya Uncharted, film bergenre komedi dan laga berjudul Men In Black siap untuk menemani liburan akhir tahun Anda. Film ini sendiri telah memiliki 4 seri, yang masing-masing serinya akan mengupas perjuangan para agen Men In Black dalam memerangi ancaman dari alien jahat. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, Anda bisa saksikan berbagai film Men In Black melalui channel AXN pada 29, 30, dan 31 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

