MAN of The Match Timnas Iran vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 sudah dirilis. Penyerang The Yanks -julukan Amerika Serikat, Christian Pulisic terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Pertandingan itu tersaji di Al Thumama Stadium, Qatar pada Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 WIB. Kedua tim tampil dengan tujuan meraih poin penuh di laga terakhir Grup B Piala Dunia 2022.

Amerika Serikat berhasil mengalahkan Iran dengan skor tipis 1-0. The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- mencetak gol ke gawang Tim Melli -julukan Timnas Iran- lewat sontekan Christian Pulisic (38').

Berawal dari lari yang menjanjikan di pertahanan Iran dengan umpan silang akurat ke kotak penalti. Lalu disundul oleh Sergino Dest, dan bola diumpan ke Pulisic yang langsung melakukan sontekan manis lewat kaki kanannya. Ironisnya, setelah mencetak gol Pulisic meringis kesakitan.

Namun secara heroik, Pulisic mencoba untuk melewati rasa sakit sebelum akhirnya menyerah pada cedera yang dideritanya usai mencetak gol. Sehingga, Pulisic digantikan pada menit ke-45 karena cedera perut menurut laporan.

Kendati begitu, Pulisic menjadi pahlawan kemenangan The Yanks. Pasalnya, gol tunggal Pulisic sukses bawa Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai menjadi runner-up Grup B dengan perolehan 5 poin di bawah Inggris yang mengoleksi 7 poin.

Selain berkontribusi besar untuk kemenangan Amerika Serikat, Christian Pulisic juga telah bermain konsisten. Pemain berusia 24 tahun itu juga telah membawa Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 tanpa kekalahan di fase grup. Oleh karena itu, FIFA pantas untuk memberikan penghargaan Man of The Match pada laga itu kepada Pulisic. Meskipun, pemain Chelsea itu tidak bermain full 90 menit. Sementara itu, Amerika Serikat menemani Inggris yang menjadi pemuncak klasemen Grup B dengan 7 poin. Di babak 16 besar, Amerika Serikat akan menghadapi Belanda di Babak 16 Besar pada Sabtu mendatang.