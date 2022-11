MAN of the match laga Timnas Tunisia vs Australia di Piala Dunia 2022 sudah dapat diketahui. Penyerang Australia, Mitchell Duke terpilih menjadi man of the match usai mencetak gol tunggal di laga kontra Tunisia, Sabtu (26/11/2022) sore WIB.

Untuk diketahui, laga Tunisia vs Australia berlangsung di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, Sabtu (26/11/2022) 17.00 WIB. Hasilnya, Timnas Australia menang tipis atas Tunisia dengan skor 1-0.

Gol semata wayang kemenangan Australia itu dicetak oleh Mitchell Duke pada menit ke-23. Tak heran, jika pemain 31 tahun itu dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Namun pada laga tersebut, Mitchell Duke tidak bermain penuh. Pemain yang saat ini bermain di klub Liga 2 Jepang, yakni Fagiano Okayama, ditarik keluar oleh sang pelatih Graham Arnold di menit ke-64. Dia digantikan oleh Jamie Maclaren.

Meski demikian, kontribusi Mitchell Duke di laga tersebut sangat besar. Sebab, dirinya kerap memenangkan duel dengan para pemain lawan. Karena ketajamannya, dia pun kerap dilanggar oleh pemain Timnas Tunisia.

Sebenarnya, tak hanya Mitchell Duke yang tampil apik di laga tersebut. Melainkan kiper sekaligus kapten Australia, yaitu Matthew Ryan juga tampil sangat apik. Beberapa kali dia melakukan penyelamatan yang berharga untuk menjaga gawangnya dari kebobolan.

Lalu, kemenangan atas Tunisia juga sekaligus membuat asa Australia untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka. Karena saat ini, Socceroos (julukan Timnas Australia) duduk di posisi dua dengan koleksi tiga poin di papan klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2022. Namun, posisi ini bisa saja berubah. Sebab, di masih akan berlanjut laga dari Grup D, yang mempertemukan Prancis vs Denmark malam ini, pukul 23.00 WIB.