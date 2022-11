FERNANDO Santos waspadai satu hal dari The Black Stars jelang laga Timnas Portugal vs Ghana. Pelatih Timnas Portugal itu tak ingin timnya kecolongan serangan cepat The Black Stars – julukan Timnas Ghana.

Selecao das Quinas – julukan Timnas Portugal – mengawali Piala Dunia 2022 dengan menghadapi Ghana. Laga ini akan dihelat di Stadion 974 Doha, Kamis (24/11/2022) pukul 23.00 WIB.

Menjadi salah satu tim unggulan, Portugal diprediksi dapat memastikan kemenangan di laga tersebut. Namun sebagai tim kuda hitam Ghana juga diperkirakan akan memberikan perlawanan yang sengit terhadap Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Fernando Santos menyadari permainan impresif Ghana. Pelatih berusia 68 tahun itu pun mewaspadai serangan cepat dari The Black Stars yang digalang oleh Andre Ayew.

"Ghana adalah tim yang sangat terorganisir, cepat dalam transisi dan serangan," ungkap Santos, dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis (24/11/2022).

“Tim Ghana memiliki pemain hebat dan mereka menghormati kami," tambah pelatih yang sudah berkepala enam itu. Kendati demikian, Santos kembali menegaskan bahwa tekad Timnas Portugal di Piala Dunia 2022 ini adalah untuk menjuarai turnamen. Namun, mereka harus menang terlebih dulu atas Ghana. "Tentu saja kami memiliki ambisi untuk memenangkan Piala Dunia. Kami memiliki impian, visi, dan kemampuan untuk memperjuangkan ini," tandas