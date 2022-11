ALASAN pemain Timnas Inggris, Bukayo Saka, melubangi kaus kakinya saat bermain menarik untuk dibahas. Bukayo Saka sendiri sukses tampil menggila kala membela Timnas Inggris melawan Iran dalam laga perdana Grup B Piala Dunia 2022.

Winger Timnas Inggris ini berhasil menorehkan brace atau dua gol dalam laga tersebut, yakni pada menit ke-43 dan 62. Tak heran, pemain berusia 21 tahun ini begitu menyedot perhatian.

Uniknya, Saka kerap tampil dengan kaus kaki bolong. Lantas, apa alasan pemain Timnas Inggris, Bukayo Saka, melubangi kaus kakinya saat bermain? Ini penjelasannya.

Alasan Pemain Timnas Inggris, Bukayo Saka Melubangi Kaus Kakinya saat Bermain

Dilansir dari The Sun, Selasa (22/11/2022), lubang di kaus kaki dibuat untuk menghindari kemungkinan cedera pada betis yang menonjol selama pertandingan. Kaus kaki yang ketat diketahui bisa membatasi aliran atau sirkulasi darah sehingga kurang efektif.

Adanya lubang pada kaus kaki akan melepaskan ketegangan yang ada pada kaki pemain. Alhasil, masalah otot maupun keram bisa terhindari.

Selain Bukayo Saka, sebenarnya ada pemain lain yang kerap melubangi kaus kakinya selama bertanding. Salah satunya aalah Kyle Walker, bek sayap asal Inggris yang tampil dengan kaus kaki bolong di Liga Champions 2018 saat membela Manchester City.

Arthur Masuaku, mantan bek West Ham, juga pernah membuat hal serupa agar betisnya terhindar dari cedera. Begitu juga dengan pemain Valencia, Ezequiel Garay, namun ia justru diminta wasit untuk mengganti kaus kakinya karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, kemenangan Timnas Inggris vs Timnas Iran pada Senin 21 November 2022 malam membawa The Three Lions -julukan Timnas Inggris- menduduki puncak klasemen sementara Grup B.

Demikian pembahasan mengenai alasan pemain Timnas Inggris, Bukayo Saka melubangi kaus kakinya saat bermain. Semoga bermanfaat!