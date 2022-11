PENYEBAB masa injury time pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022 sangat panjang terungkap. Alasan utamanya karena wasit ingin memberikan kompensasi waktu semaksimal mungkin, mengingat waktu di pertandingan sepakbola lebih banyak terbuang, entah itu karena pelanggaran, pergantian pemain atau lemparan ke dalam.

MNC Portal Indonesia (MPI) memantau empat laga awal Piala Dunia 2022. Dari empat pertandingan, tiga di antaranya memiliki tambahan waktu lebih dari 10 menit (dalam satu babak, bukan gabungan dua babak). Sebut saja laga Timnas Inggris vs Iran (90+14โ€™), Senegal vs Belanda (90+11โ€™), dan Amerika Serikat vs Wales (90+11โ€™).

(Masa injury time laga Timnas Senegal vs Belanda mencapai belasan menit)

Mantan wasit legendaris yang juga anggota Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional (IFAB), Pierluigi Collina, mempunyai penjelasan terkait masalah ini. Pada April 2022, pria asal Italia ini mengatakan tambahan waktu yang panjang adalah bentuk dari efektivitas durasi permainan dalam sebuah pertandingan.

"Sebagai penonton, saya membayar tiket, secara fisik di stadion, atau di rumah melalui TV, untuk menonton sepak bola selama 90 menit, tetapi saya hanya melihat 44, 45, 46 menit yang dimainkan," kata Collina pada April lalu, mengutip dari Liverpool Echo, Selasa (22/11/2022).

โ€œSeparuh harga tiket saya masuk ke waktu yang tidak dimainkan. Sebagian besar waktu yang terbuang datang dengan lemparan ke dalam atau tendangan gawang,โ€ sambungnya.

โ€œHal-hal ini berfungsi untuk permainan, tetapi delapan hingga sembilan menit untuk lemparan ke dalam, delapan hingga sembilan menit untuk tendangan gawang? Jika kita akan sedikit lebih tepat, kita harus mempersiapkan diri untuk waktu tambahan sembilan menit. Hari ini, sembilan menit sangat menarik, tetapi berikan kesempatan kepada mereka yang ingin melihat tontonan lebih lama lagi,โ€ jelas mantan wasit yang terkenal galak ini.

Apa yang dikatakan Collina sesuai dengan pertimbangan durasi permainan wasit di Piala Dunia 2022. Pria 62 tahun itu pun mengatakan wasit akan menerapkan efektivitas waktu seakurat mungkin, seperti pada Piala Dunia 2018. (Timnas Inggris menjalani laga panjang kontra Iran) โ€œApa yang sudah kami lakukan di Rusia (Piala Dunia 2018) adalah menghitung waktu kompensasi dengan lebih akurat,โ€ ujar Collina. โ€œKami memberi tahu semua orang untuk tidak terkejut jika mereka melihat ofisial keempat menaikkan papan elektronik dengan angka besar di atasnya, enam, tujuh atau delapan menit,โ€ tegas pria berkelapa plontos ini. Hal itu berarti, pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2022 bakal berjalan lebih lama. Dengan begitu, pencinta sepakbola di seluruh dunia bakal lebih terhibur dengan adanya aturan baru ini. ย