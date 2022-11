MAN of the match laga Timnas Belanda vs Senegal di Piala Dunia 2022 sudah dapat diketahui. Pemain Belanda, Cody Gakpo tampil menggila dan berhak mendapat torehan man of the match di pertandingan Belanda vs Senegal.

Seperti diketahui, Belanda baru saja menang meyakinkan 2-0 atas Senegal Stadion Al-Thumama, Doha, Qatar Selasa (22/11/2022) dini haru WIB. Cody Gakpo menuai perhatian lantaran penampilannya yang impresif.

Pada menit ke-84, Cody Gakpo memceah kebuntuan Belanda atas Senegal. Ia menyambar umpan Frenkie De Jong dengan menanduk bola masuk ke dalam gawang yang dikawal Edouard Mendy. Setelah itu giliran Davy Klaassen melengkapi kemenangan dua gol Belanda di menit ke-94

Bagi Cody Gakpo, gol itu merupakan yang perdana di ajang Piala Dunia. Sekadar diketahui, laga itu juga merupakan debut perdana Cody Gakpo di hajatan sepakbola bergengsi sedunia itu.

Hebatnya lagi, Cody Gakpo langsung mencetak gol dan diganjar man of the match. Bagaimana tidak, selain mencetak gol, penampilan penyerang PSV Eindhoven itu memang begitu apik.

Berdasarkan perhitungan Squawka, Cody Gakpo melakukan 13 percobaan umpan silang, menciptakan tiga peluang, memenangkan dua duel, dan melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan.

Satu-satunya tembakan ke gawang yang dilakukan Cody Gakpo pun berbuah gol, yakni melalui tandukannya. Pergerakan Cody Gakpo pun berkali-kali membuat repot pertahanan Senegal. Padahal lini belakang Senegal, dihuni oleh bek kelas atas, yakni Kalidou Koulibaly. Gawang Senegal juga dikawal oleh kiper yang penampilannya tengah mekar bersama Chelsea, yaitu Edouard Mendy. Proses terciptanya gol Cody Gakpo di laga tersebut juga cukup mengundang decak kagum. Cidy Gakpo, dengan visinya yang begitu tajam, mampu membaca arah umpan yang dilepaskan Frenkie De Jong. Cody Gakpo pun langsung membelokkan arah bola ke gawang Senegal, di saat Edouard Mendy sudah nyaris menyapu bola tersebut. Penghargaan man of the match untuk pun cukup adil bagi wonderkid berusia 22 tahun tersebut. Namun, Cody Gakpo harus konsisten mempertahanka performa apiknya. Apalagi, Belanda masih harus menghadapi tim kuat lain di Grup B Piala Dunia 2022, yakni Ekuador pada Jumat 25 November 2022 mendatang.