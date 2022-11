JAKARTA – Jutaan pasang mata pencinta sepakbola dunia tertuju ke Qatar mulai Minggu 20 November 2022. Sebab, ajang sepakbola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia 2022 sudah dimulai.

Pesta bola sejagad itu akan mempertandingkan 32 tim terbaik di dunia. Mereka siap memperebutkan gelar sebagai yang terbaik.

Menyaksikan laga sepakbola, tentu saja akan semakin seru bila bersama-sama alias nonton bareng (nobar). KITA Bar yang berada di lantai 36 Park Hyatt Jakarta, pada 20 November hingga 18 Desember 2022, mulai pukul 17.00 WIB bakal memanjakan para pencinta sepakbola untuk menyaksikan Piala Dunia 2022.

BACA JUGA: 4 Negara yang Kekeh Pakai Ban Kapten Pelangi Pro LGBT di Piala Dunia 2022, Nomor 1 Timnas Inggris

“We know that there's nothing quite like watching the World Cup with a crowd of fellow fans,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Senin (21/11/2022).

BACA JUGA: 8 Calon Top Skor Piala Dunia 2022 Versi Bung Towel, Siapa Berjaya?

“So come join us for the games, catch all the action and experience the taste of joy through our beer & bottle special offer. We can't wait to see you at the top!” sambungnya.

Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022. Laga perdana sudah digelar kemarin malam, mempertemukan Timnas Qatar vs Ekuador. Hasilnya, Qatar kalah dengan skor 0-2. Hari ini, sejumlah laga seru dan menarik pun akan digelar. Salah satunya mempertemukan Timnas Inggris vs Senegal.