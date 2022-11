DUA pemain ikonik sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengunggah foto bareng di Instagram jelang Piala Dunia 2022 Qatar. Hal itu pun membuat heboh para pencinta sepakbola.

Ya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan tampil pada Piala Dunia 2022. Keduanya akan membela negara mereka masing-masing yakni Timnas Portugal dan Timnas Argentina.

Mereka akan saling bersaing untuk memperebutkan trofi ajang sepakbola paling bergengsi di dunia itu. Pasalnya, edisi kali ini disinyalir akan menjadi yang terakhir bagi keduanya.

Hal tersebut mengingat usia Ronaldo dan Messi yang saat ini sudah tidak muda lagi. Ronaldo telah menginjak usia 37 tahun, sementara Messi 35 tahun.

Namun, keduanya sampai saat ini masih belum pernah merasakan trofi Piala Dunia 2022. Messi hampir saja meraih gelar tersebut pada edisi 2014 lalu, namun sayang Timnas Argentina harus menunda perayaan trofi usai dikalahkan Jerman pada partai final.

Keduanya pun diyakini akan bertarung habis-habisan pada edisi kali ini. Rasanya sangat tidak afdol jika pemain sekelas Ronaldo dan Messi tidak mengangkat trofi ajang paling elit di dunia itu.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun membuat heboh publik usai mengupload foto di akun Instagram pribadi masing-masing. Keduanya berpose terlihat tengah bermain catur dalam kampanye terbaru sebuah merek kenamaan asal Prancis.

Ronaldo dan Messi terlihat sedang bermain catur dengan menggunakan papan, meja, serta bidak catur dengan desain merek tersebut. Tak hanya itu, keduanya juga menuliskan keterangan yang sama pada unggahan mereka.

โ€œVictory is a State of Mind. A long Tradition of crafting trunks,โ€ tulis Ronaldo dan Messi pada Instagram pribadi mereka masing-masing.