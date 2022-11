SEBANYAK 5 negara dengan skuad termahal di Piala Dunia 2022 terungkap. Kepastian ini didapat setelah seluruh kontestan Piala Dunia 2022 mengumumkan para pemain yang mereka bawa untuk mengarungi turnamen empat tahunan ini.

Laman Transfermarkt pun mengumumkan negara atau tim nasional mana saja yang berstatus skuad termahal di Piala Dunia 2022. Lantas, negara mana yang dimaksud?

Berikut 5 negara dengan skuad termahal di Piala Dunia 2022, mengutip dari laman transfermarkt:

5. Spanyol (902 Juta Euro – Rp14,4 Triliun)

Di posisi lima ada juara Piala Dunia 2010, Timnas Spanyol. Bermodalkan 26 pemain, skuad Timnas Spanyol memiliki harga 902 juta euro atau setara Rp14,4 triliun.

Pemain termahal di skuad La Furia Roja adalah gelandang Barcelona, Pedri, yang mempunyai harga pasar 100 juta euro atau setara Rp1,6 triliun! Di Piala Dunia 2022, Spanyol berada di Grup E bersama Kosta Rika, Jerman dan Jepang.

4. Portugal (937 Juta Euro – Rp15 Triliun)

Timnas Portugal asuhan Fernando Santos mempunyai total skuad mencapai 937 juta euro atau sekira Rp15 triliun. Kemampuan Portugal menembus empat besar skuad termahal, menunjukan Seleccao das Quinas –julukan Timnas Portugal– diperkuat pemain-pemain brilian.

Di skuad Portugal saat ini, winger AC Milan Rafael Leao tercatat sebagai pemain termahal dengan harga 85 juta euro atau setara Rp1,36 triliun. Timnas Portugal tergabung di Grup H bersama Uruguay, Korea Selatan dan Ghana.

3. Prancis (1,08 Miliar Euro – Rp16,1 Triliun)

Timnas Prancis menempati posisi tiga dengan harga skuad menembus 1,8 miliar euro atau setara Rp16,1 triliun. Pemain termahal di skuad Prancis adalah Kylian Mbappe yang mempunyai harga pasar 160 juta euro atau setara Rp2,56 triliun!

Berstatus juara Piala Dunia 2018, Timnas Prancis mencoba mempertahankan gelar di Piala Dunia 2022. Di ajang empat tahunan ini, Prancis berada di Grup D bersama Denmark, Tunisia dan Australia.

2. Brasil (1,14 Miliar Euro – Rp17,8 Triliun)

Brasil mempunyai harga skuad yang mencapai 1,14 miliar euro atau setara Rp17,8 triliun. Bukan Neymar Jr, pemain termahal di skuad Brasil. Pemain termahal di skuad Canarinha adalah winger Real Madrid, Vinicius Jr, yang memiliki harga pasar 120 juta euro (Rp1,92 triliun).

Harga mahal ini yang coba dibayar tuntas Vinicius Jr dengan performa gemilang di Piala Dunia 2022. Di Piala Dunia 2022, Brasil berada di Grup G bareng Swiss, Serbia dan Kamerun.

1. Inggris (1,26 Miliar Euro – Rp20,2 Triliun)

Di posisi puncak ada finalis Piala Eropa 2020, Timnas Inggris. Harga skuad asuhan Gareth Southgate menembus 1,26 miliar euro atau setara Rp20,2 triliun! Harga yang fantastis mengingat hampir seluruh pemain Timnas Inggris merumput di dalam negeri (Premier League).

Tercatat hanya ada satu pemain yang mentas di luar negeri, yakni Jude Bellingham yang merumput bersama Borussia Dortmund. Pemain termahal di skuad Inggris adalah Phil Foden (Manchester City) yang memiliki harga 110 juta euro atau sekira Rp1,76 triliun.

Setelah finis keempat di Piala Dunia 2018 dan finis runner-up di Piala Eropa 2020, Inggris mencoba membidik trofi di Piala Dunia 2022. Di Piala Dunia 2022, Inggris berada di Grup C bersama Iran, Amerika Serikat dan Wales. Di atas kertas, The Three Lions diprediksi bakal dengan mudah lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022.